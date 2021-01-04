2021年1月4日 下午6:19
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伊朗计划3月起增产至450万桶/日

伊朗计划3月起增产至450万桶/日

伊通社（IRNA）德黑兰01月04电 伊朗关于宣布德黑兰计划在明年将原油产量大致提高一倍。

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗石油部长赞加内上周六告诉国会议员，如果美国放松对伊朗能源部门的制裁，伊朗政府计划从2021年3月21日开始（也就是下一个伊朗历年开始之时），将其原油和凝析油产量增至450万桶/日，出口增至230万桶/日。

伊朗总统鲁哈尼上周也在他的官网上表示，德黑兰将“在未来三个月内，根据当前产能，为生产和出口石油准备好资源和石油工业设备”。

伊朗预算事务委员会议员贾法·卡德里（Jafar Qaderi）表示，石油出口预计占伊朗新一年（2021年3月-2022年3月）预算中的25%。这表明伊朗政府计划降低对石油收入的依赖。

自2018年美国退出伊核协议并加强对伊朗制裁以来，伊朗的原油产量几乎减少了一半，至每天只有190万桶。

美国当选总统拜登曾表示希望让美国重新加入伊核协议。

与此同时媒体报道，伊朗和委内瑞拉似乎都有意要在特朗普政府剩余的日子里挑战美国的石油进出口制裁。伊朗近日“无视美国的制裁“，向委内瑞拉派遣了最大规模的油轮船队。

外媒最新报道称，伊朗国家石油公司租用的Ndros号油轮已经抵达委内瑞拉海岸，预计将在委政府控制的Jose码头卸载190万桶原油。

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