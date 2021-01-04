伊朗多项疫情指标持续下降 累计治愈1020737例

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗卫生部发言人萨达特拉里表示，自3日中午至4日中午，伊境内新增新冠肺炎确诊病例6073例，新增死亡病例110例，新增治愈病例7719例；伊境内累计确诊1249507例，累计死亡55650例，累计治愈1020737例，累计进行新冠病毒检测7831359人次。

现存确诊病例173120例，其中重症患者4901人；今日新增确诊病例中769例住院治疗。目前全国分别有4、43、401个红色、橙色和黄色风险城市。

最近伊朗启动了一款国产新冠肺炎疫苗的临床试验。

在伊朗卫生部长见证下，3名受试者接种了这款疫苗。还有另外56人将在临床试验第一阶段接种该疫苗，相关结果将在不到一个月后公布。

伊朗总统鲁哈尼同时说，伊朗将进口外国疫苗，同时使用国产疫苗。

报道称，由于遭到美国制裁，伊朗无法使用全球银行系统，因而在订购疫苗方面面临障碍。不过，伊朗央行已经划拨约2.45亿美元，用于进口新冠疫苗。

伊朗的疫情“拐点”很快就将到来，对于这样的情况，总统鲁哈尼大赞伊朗卫生部门的战疫措施行之有效。

伊朗总统表示，幸运的是伊朗国内处于疫情风险等级最高级别的红色区域已经清零，迎来抗疫胜利是可能的，但或许会有一点困难和需要时间。

鲁哈尼表示，很高兴伊朗国内已经没有任何红色区域，但是有必要继续改善国内的疫情情况，在政府与民众之间的紧密配合下的抗疫斗争也有必要继续下去，确信伊朗最终一定会取得胜利。

为了防控疫情，根据疫情风险等级的高低，伊朗将全国范围内的不同城市分为红色区域、黄色区域和白色区域。

过去2个月，为了控制住第三波疫情，伊朗政府采取了一系列的限制措施，包括限制交通出行、关闭非必要的商业活动以及在疫情最为严重的地区实行晚间宵禁。

截至本月25日，伊朗处于红色区域的城市数量已经从160个减少为0，每日新增死亡病例已经从11月下旬高峰期的日均超过400人下降到低于150人。