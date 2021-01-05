伊朗就重启丰度20%的铀浓缩活动已告知国际原子能机构

伊朗国家通讯社（IRNA）：同时扎里夫强调，伊朗采取的措施是由于伊核协议某几个签署方多年来未能履行承诺，完全符合伊核协议第36条的规定。如果其他所有方面均履行承诺，则伊朗的措施也是完全可逆的。

当天（4日），伊朗外交部副部长阿拉格奇表示，核武器不在伊朗的国防计划当中。但西方国家应该摒弃针对伊朗导弹问题进行谈判这种想法。伊朗对于美国重返伊核协议并不感到兴奋，伊朗在有关方面没有执行伊核协议的情况下为伊朗人民的生活和经济发展做出了规划。

他强调，伊朗绝不会接受“扩大版伊核协议”或是诸如此类的要求，西方国家应该断了针对伊朗导弹问题进行谈判的念想。伊朗希望制裁可以解除，但要通过有尊严的方式，伊朗不会接受重谈伊核协议以及美国的先决条件。美国若希望回归伊核协议，必须解除对伊制裁。

4日，伊朗福尔多核设施开始了丰度为20%的铀浓缩活动，并获得首批六氟化铀产物。该行动是根据伊朗近期颁布的《反制裁战略法》。

伊朗宪法监护委员会2020年12月2日批准了议会通过的一项法案，要求政府在两个月内在未发现对伊制裁“松动”的情况下，拒绝国际原子能机构在伊核查并进一步突破伊朗核问题全面协议的限制。伊朗外交部长扎里夫2020年12月21日在社交媒体上发文说，有关国家不能要求伊朗政府“违反议会法案”。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。美国政府2018年5月单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。伊朗2019年5月以来逐步中止履行协议部分条款，包括提高浓缩铀丰度至4.5%，这高于伊核协议规定的3.67%，但承诺所采取措施“可逆”。