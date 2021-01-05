中国外交部：希望美方停止制假贩假 早日重归理性和理智

伊朗国家通讯社（IRNA）：据媒体报道，有环球时报—环球网记者提问，美国国务院3日发推特称“中国共产党破坏国际法治”，推文并附了一个网页链接，名为“中国共产党威胁全球和平与安全”，请问中方对此有何评论？

华春莹表示，“我建议《环球时报》也可以弄个民调，问问中国人民对于美国怎么看？是如美国自己所说的那样，还是实际上它已经成为全球和平与安全的最大的不稳定因素，甚至破坏者。”

华春莹指出，美国国务院的推特显然表明，美方一些人仍然热衷于玩弄‘谎言重复千遍就会成为真理’的游戏，但我还是要善意地提醒他们，谎言终究是谎言，重复一千遍也依然是谎言。”

发言人表示，事实上，近年来大搞单边主义，破坏多边合作，肆意毁约退群，动辄制裁威胁的，恰恰是美国。美国迄今已经退出十多个国际条约。在气变领域，美以履行环保义务不符合美国家利益、阻碍美经济发展为由，拒绝批准《京都议定书》并退出《巴黎协定》。在军控和防扩散领域，美国先后退出伊朗核问题全面协议、《中导条约》 ，撤销签署《武器贸易条约》，宣布退出《开放天空条约》，消极对待《新削减战略武器条约》(NewSTART) 延期。

她指出，在国际社会团结抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，美方宣布退出世界卫生组织。美方还持续阻挠世贸组织上诉机构遴选，导致上诉机构停摆，严重损害多边贸易体制的权威性和有效性。还有报道称，为阻止国际刑事法院调查美军在阿富汗战争中犯下的战争罪和反人类罪行，美国还对国际刑事法院相关人员实施制裁。美方如此行径，如何维护全球和平与安全?事实一再证明，美国才是全球和地区和平安全造成威胁的最大不稳定因素。包括在德国、日本和韩国在内的10个国家民调显示，有一半乃至更多的受访者认为美国对其国家安全构成重大威胁。近期，一些美国媒体和专家学者公开表示，在地缘政治上对美国构成最大威胁的不是别人，恰恰是美国自己。

华春莹强调，希望美方停止自欺欺人，停止制假贩假，希望他们早日重归理性和理智。