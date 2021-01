德国著名导演：我对伊朗电影特色元素颇十分感兴趣

伊朗国家通讯社(IRNA):德国著名电影制片人沃纳·赫尔佐格(Werner Herzog)说,他对伊朗和伊朗电影非常感兴趣。

这位78岁的德国著名导演最近,在为伊朗第14届“现实电影节”发来的贺电中写到,我爱伊朗;这是一个拥有五千年诗歌传统的国家;伊朗这个伟大国家在制造电影方面也灿烂的历史。

他就在伊朗举行的“现实电影节”表示,我认为伊朗电影已经发现了一些新的精神环境而这些领域会为我们带来前所未有的启示。

伊朗第14届“现实电影节”于12月16日至12月23日在网上举行。

维尔纳·赫尔佐格在1942年出生在慕尼黑;他除了与德国及美国影星合作之外,维尔纳·赫尔佐格在摄影时经常以主角的角度来叙述剧情。维尔纳·赫尔佐格在1968年完成首部剧情片《生命的讯息》(Lebenszeichen),入围柏林电影节金熊奖,并因此获得柏林电影节评审团银熊奖的肯定。1972年的《阿基尔,上帝的愤怒》是维尔纳·赫尔佐格最出色的作品之一,由著名德国演员克劳斯·金斯基主演。该片描述一位西班牙军人洛普·德·阿基尔带领一群西班牙征服者延著南美洲奥里诺科河试图寻找传说中的黄金城的故事,这部电影被影评家广泛视为是一部不朽杰作,也入围凯隡奖最佳外语片奖。

维尔纳·赫尔佐格在1991年以电影《泣石》(Scream of Stone)入围威尼斯电影节正式竞赛并荣获金奥萨拉奖(Golden Osella),特别表彰其技术与主题。他在1997年执导的纪录片电影《小小迪特想要飞》(Little Dieter Needs to Fly)则是描述一位德国飞行员的故事。维尔纳·赫尔佐格在1999年完成纪录片《我的野蛮好友》(My Best Fiend),描述他与克劳斯·金斯基过去工作的点滴。

他在2002年于波兰克拉科夫举行的克拉科夫电影节赢得了龙中之龙荣誉奖。维尔纳·赫尔佐格在第49届旧金山国际电影节获得2006年电影导演协会奖[6] 。他的四部电影则在旧金山国际电影节上放映,包括 1990年的《太阳牧者》(Wodaabe-Herdsmen of the Sun)、1993年的《深处的钟声》(Bells from the Deep)与《黑暗的教训》(Lessons of Darkness)与2006年的作品《野性的蔚蓝彼方》(The Wild Blue Yonder )。他也在2007年4月出席美国伊利诺伊州举行的艾伯特影展(Ebertfest),并赢得了金拇指奖,一位年轻的电影制片人则赠送他一部钟琴。他在2005年执导的电影《灰熊人》也在2005年圣丹普西电影节赢得阿尔弗雷德斯隆奖。《世界尽头的奇遇》(Encounters at the End of the World)则于2008年爱丁堡国际电影节当中获得最佳纪录片奖并入围奥斯卡奖最佳纪录片奖。

维尔纳·赫尔佐格在2009年成为在近代历史上唯一一位有两部电影进入同一届威尼斯电影节正式竞赛的制片人。当年他的《爆裂警官》(Bad Lieutenant:Port of Call New Orleans)进入电影节的正式竞赛项目,而另一部电影《My Son,My Son,What Have Ye Done?》则再最后一刻才进入正式竞赛,因此被称为“惊喜电影”[7]。维尔纳·赫尔佐格还帮美籍伊朗裔导演拉敏·巴哈尼(Ramin Bahrani)执导的短片《塑料袋》配音,这是威尼斯电影节短片单元(Corto Cortissimo)开幕夜的作品[8]。

维尔纳·赫尔佐格在第60届柏林国际电影节担任正式竞赛项目的评审团主席。

维尔纳·赫尔佐格最近刚完成记录片《Cave of Forgotten Dreams》,描述他进入法国肖韦岩洞(Chauvet Cave)的旅程。虽然各界普遍对于他企图将这种形式的电影以3D来呈现持怀疑的态度,但是维尔纳·赫尔佐格仍计划在2010年多伦多国际电影节上以三维形式播放这部电影。

他在2010年还完成了另一部纪录片《Happy People: A Year in the Taiga》,与俄罗斯制片人德米特里·瓦休科夫共同执导,电影描绘了生活在西伯利亚北方针叶林中的原住民部落生活。这部影片也将在2010年特柳赖德电影节(Telluride Film Festival)上首映。