伊朗革命卫队“圣城旅”指挥官强调中东地区要驱逐美国

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰革命卫队“圣城旅”指挥官伊斯梅尔·卡阿尼（Esmail Ghaani）将军说，伊朗伟大将军苏莱曼尼烈士的暗杀对把美国驱逐出中东地区起到了一定的推动作用。

伊朗伊斯兰革命卫队“圣城旅”指挥官表示，美国的霸权已经被打破而且该国家将会被苏莱曼尼烈士的弟子们驱逐出中东地区。

卡阿尼将军指出，犯了这么伟大罪的犯罪者应该知道不能暗杀反恐怖主义的英雄然后轻松地生活；他们一定会受到惩罚。

他强调，无疑的是我们伟大将军苏莱曼尼烈士之道暗杀后将更强烈地向前发展。

3日是伊朗高级将领卡西姆·苏莱曼尼将军在伊拉克遭美国无人机袭杀一周年。苏莱曼尼烈士的支持者当天在伊拉克、伊朗、叙利亚、黎巴嫩、也门等地举行集会和游行，谴责美国。

2020年1月3日，伊拉克巴格达机场附近，伊朗伊斯兰革命卫队“圣城旅”指挥官卡西姆苏莱曼尼（Qasem Soleimani）将军在一场美国总统特朗普自身管的空袭中牺牲。

伊朗随后要求国际刑警组织逮捕涉嫌参与暗杀苏莱曼尼的36名美国官员，其中包括美国总统特朗普。

当时，伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）称，严厉的复仇等待着杀死苏莱曼尼的“罪犯”。

与此同时，伊朗外长扎里夫随后发表推特称，美国的“国际恐怖主义”行径是极其危险且愚蠢的升级局势的行为。

“美国针对卡西姆苏莱曼尼的暗杀是一起国际恐怖主义行为。苏莱曼尼是最能有效打击‘伊斯兰国’极端组织、沙姆解放组织、基地组织等的力量。这（暗杀）是极其危险且愚蠢的升级（局势）行为。”扎里夫进而强调，美国将为其“流氓冒险主义”的一切后果承担责任。