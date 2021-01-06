俄外交部：美方行为是伊朗提高浓缩铀丰度等做法的起因

伊朗国家通讯社（IRNA）：据俄罗斯卫星通讯社消息，扎哈罗娃说：“将浓缩铀丰度提高到20%的做法偏离旨在解决伊朗核计划问题的《联合全面行动计划》的规定。”

但她强调：“近年来国际社会已就此形成明确谅解，即这种偏离协议做法的根本原因是美国方面对国际义务的系统性公然违反，美方违反了联合国宪章第25条，不遵守联合国安理会2231号决议且有意识地阻挠其他国家执行该决议。”

扎哈罗娃指出，美国早就打算对《联合全面行动计划》规定的将福尔多铀浓缩设施改为稳定同位素生产设施的项目实施制裁。

伊朗政府发言人阿里·拉比埃1月4日表示，伊朗开始把福尔多核设施的浓缩铀丰度提高至20%。伊朗议会2020年11月底通过名为《解除制裁的战略措施》的法案。该法案允许生产丰度在20%或以上的浓缩铀，规定在3个月内启用1000台IR-2M型离心机和至少174台IR-6型离心机，且应在一年内将IR-6型的数量增至1000台。

上述离心机型号均不属于伊核协议明文允许范围。且伊核协议规定伊朗只能使用纳坦兹核设施生产浓缩铀，丰度上限为3.67%。

根据《解除制裁的战略措施》，如果伊核协议缔约方在该法律生效两个月内仍不履行协议义务，伊朗政府必须停止执行允许国际原子能机构对伊朗核设施进行广泛核查的《附加议定书》。伊朗议会要求将因美国制裁无法正常开展的银行业务和对欧洲石油出口正常化。

2015年7月，伊朗和伊核问题六国（美英法俄中德）达成解决伊朗核问题的《联合全面行动计划》（即伊核协议）。协议得到履行的情况下，联合国安理会、美国和欧盟应完全解除对伊朗的经济和金融制裁。2018年5月，美国宣布单方面退出伊核协议并分阶段全面恢复对伊朗制裁，包括针对与伊朗开展业务的国家的次级制裁。一年后，伊朗要求伊核协议其他缔约方履行协议义务，否则将分阶段削减履行伊核协议规定的义务。