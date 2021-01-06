伊朗军队举行大型联合无人机军事演习

伊朗国家通讯社（IRNA）：演习中，伊朗军队下属的防空、地面、空军和海军部队配备的无人机在真实的战争条件下执行既定任务。作战行动包括：采取空对空导弹拦截并摧毁空中目标、使用炸弹和导弹点对点摧毁地面目标以及广泛使用自杀式无人机等多种方式。

在战斗中，伊朗国产喷气式无人机“卡拉尔”成功的在地雷达截面上使用空对空导弹完成了拦截活动，并摧毁模拟敌人目标。此外，“卡拉尔”无人机装备的500磅MK82炸弹成功摧毁水面目标以及敌人的防御工事和阵地。

本次军演发言人马哈茂德·穆萨维表示，除作战任务外，当天演习的另外一个部分是使用战斗无人机对边界进行持续监视，他表示，监视伊朗边界是伊朗军队的职责，监视任务均为配备有摄像头、侦查和电子数据收集系统的无人机来完成。他提到，目前伊朗军队能够使用航程达到2000千米的远程战斗无人机完成作战任务，伊朗将对敌人的任何侵略做出强烈反应。

伊朗武装部队总参谋长穆罕默德·巴盖里表示，近期美国在地区内的一些举动，包括B-52轰炸机进行远程飞行等，旨在借机展现实力。但伊朗武装力量已经做好充分准备，以应对任何针对伊朗国防安全和国家利益的威胁，伊朗不寻求对任何地区邻国的攻击和侵略，但已经准备好应对各种威胁。