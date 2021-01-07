伊朗总统鲁哈尼就美国国会事件表态

伊朗国家通讯社（IRNA）：鲁哈尼说，“尽管他们（美国人民）在科学和工业方面取得了很多成就，但一个民粹主义者能用四年的总统任期降低他们的声誉和尊严。”

鲁哈尼总统在一个大型国家项目落成典礼上通过视频会议的方式向伊朗不同地区的大型国家项目和创新型工厂发表讲话。

他指出，一个错误的人上台，夺取了权力，破坏了美国与整个世界的关系，并给自己、国家、巴勒斯坦、叙利亚、也门和全世界造成了巨大的损失。

“昨天，美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)的支持者涌入国会大楼，而议员们正在那里确认总统乔·拜登(Joe Biden)成功当选，其早前已在11月3日的总统大选投票中获胜。”

伊朗总统希望现任美国总统能从这一事件中吸取教训并作出补偿。他进一步表示，希望全世界和该地区将见证：不再有没文化的人通过管理国家来继续为自己谋利。

此外，总统还谈到了一些国家项目，并表示可以开发生产疫苗的创新工厂，以满足国内和该地区的需求。为了生产这两种疫苗一年的花费将达到2亿欧元，而这将使国家在这方面自给自足。

在过去的几个月里，政府根据伊斯兰革命最高领袖哈梅内伊关于伊朗本年度(2020年3月20日开始)“产量激增”的指导方针，在全国范围内启动了一系列项目。