伊朗外长：特朗普这样人是国际社会的主要威胁

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫（Mohammad Javad Zarif）在其推特账户上就美国最近的趋势表示，讨厌自己人民的反叛分子总统在过去的四年中对我们的人民和世界其他地方的人民做得更坏一些的行为。

扎里夫在推特写道，“一个如美国总统这样反叛分子的人手里拥有发动核战的不受控制的权力真令人担忧；这样的情况对国际社会来说是一个严重的安全威胁。”

北京时间1月7日03时16分消息，特朗普支持者越过国会山区域警戒线，与警方发生冲突。

当地时间1月6日下午，数百名抗议者聚集在美国首都华盛顿特区，为支持唐纳德·特朗普进行示威活动，以向正在进行的国会联席会议施压，让其拒绝确认乔·拜登选举获胜的结果。

美国东部时间下午1时左右，特朗普的支持者们高呼“USA”，挥舞着美国国旗和写着“不要践踏我”的旗帜在国会大厦前进行抗议。

部分抗议者穿过美国国会大厦周边设置的障碍，与全副武装的警察扭打起来。抗议者们称警察为“叛徒”，推着金属围栏试图穿越防线冲上国会大厦。为避免抗议者冲破防线，警察使用了胡椒喷雾。现场还有人使用了催泪瓦斯，但是目前无法确认来自抗议者还是警察。

据国会警察称，国会大厦已经在与示威者的冲突中被攻破。众议院的门已经被锁上，来自国会警察的紧急警报也发出了同样的信息：“由于大楼内部的威胁，请在最近的办公室避难并保持安静。”

国会山警察还禁止任何人从参议院办公楼进入国会大楼。国会议员、工作人员和记者需要使用地下通道往来办公楼和国会大厦。