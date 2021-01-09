伊朗-古巴为研发新冠疫苗的地缘政治联盟

伊朗国家通讯社（IRNA）：基亚诺什·贾汉普（Kianoosh Jahanpour）周六在其推特账号上重新发布了美国华盛顿的智库团主席Michael Shifter讲话的一部分。

贾汉普引述Shifter的话说，写道，“古巴和伊朗正在研发COVID-19疫苗并不奇怪。” 两国政府都受到了美国的严厉制裁，这甚至限制了这些国家新冠疫苗生产和使用的机会；这样的情况让伊朗和古巴在一个新的地缘政治和务实的环境里联盟起来。

昨天伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）表示都应该知道伊朗已经禁止进口英国和美国的新冠疫苗。

阿亚图拉·哈梅内伊表示，毫无疑问的是如果美英的新冠疫苗是管用的那么这些国家在反疫情方面不会有如今这么糟糕的情况。最近美国新增死亡病例超4千例，这意味着一些国家想利用他国的人民测试其疫苗；我们对这些国家根本没有任何信任。

最近伊朗卫生与医学教育部信息和公共关系中心主任宣布伊朗将与古巴合作联合生产新冠病毒疫苗。

贾汉普尔表示，获得新冠病毒疫苗有四种的途径其中包括从生产有效疫苗的国家直接购买，从世界卫生组织的Covax计划中购买，与一家古巴公司联合生产和在伊朗国内生产疫苗。

贾汉普尔补充说，古巴一家古老知名的疫苗生产研究所与伊朗巴斯德研究所合作，将生产疫苗问题列入其工作议程中。

伊朗卫生与医学教育部信息和公共关系中心主任表示，古巴成功进行新冠病毒疫苗临床试验的第一阶段，他称：目前在伊朗巴斯德研究所在古巴的监督下，临床试验的第二阶段正在进行，并如果第二阶段也成功，其临床试验的第三阶段将在伊朗进行。

贾汉普尔称：伊朗和古巴联合生产疫苗的技术是mRNA疫苗技术，在其过程中制造病毒的部分蛋白；在这次合作中，其技术将转让给伊朗。

伊朗食品药品监督管理局发言人还提到国内生产的疫苗指出：一家伊朗公司已进入新冠病毒疫苗的临床试验阶段，另外两家公司将很快进入临床试验阶段。

据悉，古巴3月11日首次报告新冠确诊病例。6月11日，古巴政府宣布该国疫情得到基本控制。

古巴政府计划分三个阶段逐步“解封”，目前全国大部分地区处于“解封”第三阶段。

8月以来，古巴疫情出现反弹，其中疫情最严重的首都哈瓦那已从“解封”第一阶段重回“解封”前的本土传播严防阶段。