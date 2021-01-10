伊朗祝贺首个中国人民警察节

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国警察网消息，在首个中国人民警察节来临之际，一些国家警务执法部门、国际组织、驻华使馆纷纷通过贺信贺词等形式，向中国公安机关人民警察表示节日的祝贺，并表示将与中国公安部继续发展友好合作关系。

伊朗伊斯兰共和国内政部副部长侯赛因·佐法加里说，近年来，两国在治安和安全领域的合作不断拓展，两国治安和公共安全部门相互交流经验，共享科技成果，并成功举办多届培训班，有效提升了两国治安和公共安全部门的人员素质。