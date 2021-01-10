2021年1月10日 下午8:56
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伊朗卫生部长：所有从欧洲经陆来伊的人员必须隔离一定时间

伊朗卫生部长：所有从欧洲经陆来伊的人员必须隔离一定时间

伊通社（IRNA）德黑兰01月10电 伊朗卫生部长纳马基致信我国全国医科大学负责人表示，考虑到突变病毒已在欧洲大多数国家传播，所有从欧洲经陆海空边境来伊的人员入境后还必须按规定居家隔离一定时间。

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗卫生部长纳马基10日致信全国医科大学负责人表示，考虑到突变病毒已在欧洲大多数国家传播，所有从欧洲经陆海空边境来伊的人员除在入境时需进行核酸检测外，入境后还必须按规定居家隔离一定时间。

最近几个星期，伊朗国内为了控制住第三波疫情，采取了一系列的限制措施，这些行动让伊朗各地的多项疫情指标持续下降。

伊朗卫生部发言人萨达特拉里今日表示，自9日中午至10日中午，伊境内新增新冠肺炎确诊病例5968例，新增死亡病例71例，新增治愈病例7421例；伊境内累计确诊1286406例，累计死亡56171例，累计治愈1074887例，累计进行新冠病毒检测8153264人次。

他表示，现存确诊病例155348例，其中重症患者4664人；今日新增确诊病例中417例住院治疗。目前全国分别有7、30、219、192个红色、橙色、黄色和蓝色风险城市。

与此同时最近伊朗启动了一款国产新冠肺炎疫苗的临床试验。

在伊朗卫生部长见证下，3名受试者接种了这款疫苗。还有另外56人将在临床试验第一阶段接种该疫苗，相关结果将在不到一个月后公布。

伊朗总统鲁哈尼同时说，伊朗将进口外国疫苗，同时使用国产疫苗。

报道称，由于遭到美国制裁，伊朗无法使用全球银行系统，因而在订购疫苗方面面临障碍。不过，伊朗央行已经划拨约2.45亿美元，用于进口新冠疫苗。

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