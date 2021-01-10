伊朗卫生部长：所有从欧洲经陆来伊的人员必须隔离一定时间

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗卫生部长纳马基10日致信全国医科大学负责人表示，考虑到突变病毒已在欧洲大多数国家传播，所有从欧洲经陆海空边境来伊的人员除在入境时需进行核酸检测外，入境后还必须按规定居家隔离一定时间。

最近几个星期，伊朗国内为了控制住第三波疫情，采取了一系列的限制措施，这些行动让伊朗各地的多项疫情指标持续下降。

伊朗卫生部发言人萨达特拉里今日表示，自9日中午至10日中午，伊境内新增新冠肺炎确诊病例5968例，新增死亡病例71例，新增治愈病例7421例；伊境内累计确诊1286406例，累计死亡56171例，累计治愈1074887例，累计进行新冠病毒检测8153264人次。

他表示，现存确诊病例155348例，其中重症患者4664人；今日新增确诊病例中417例住院治疗。目前全国分别有7、30、219、192个红色、橙色、黄色和蓝色风险城市。

与此同时最近伊朗启动了一款国产新冠肺炎疫苗的临床试验。

在伊朗卫生部长见证下，3名受试者接种了这款疫苗。还有另外56人将在临床试验第一阶段接种该疫苗，相关结果将在不到一个月后公布。

伊朗总统鲁哈尼同时说，伊朗将进口外国疫苗，同时使用国产疫苗。

报道称，由于遭到美国制裁，伊朗无法使用全球银行系统，因而在订购疫苗方面面临障碍。不过，伊朗央行已经划拨约2.45亿美元，用于进口新冠疫苗。