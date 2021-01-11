伊朗副外长：韩方在解决冻结伊朗资金的问题没表现政治意志

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊外交部副部长阿巴斯·阿拉格希（Abbas Araghchi）说，我们认为韩国冻结伊朗资金的问题的根源是与韩方政治意志有关的，不幸的韩方在这方面的意志不充分而且这个问题比美国制裁更重要一些。

伊外交部副部长表示，已经有两年韩国银行以怕美国制裁的借口非法地冻结伊朗资金，伊方并不能接受韩方这样的态度；这明显地是在面临美国的赎金投降并且这样的态度会影响到两国未来的关系。

阿拉格希强调，我们正式地要求韩国官员为了解决上述的问题早点找到可靠的办法，因为目前这个问题就是两国关系中的优先事项。

他就油轮遭扣押事件表示，韩国应该避免将油轮遭扣押事件“政治化”。

伊朗副外长告诉到访的韩国外交部第一次官崔钟建：“避免把事件政治化，不要作徒劳的舆论宣传，用法律途径解决。”

阿拉格希重申，扣留韩籍油轮只关乎“技术和环境污染问题”。

崔钟建表示，韩国政府将努力解决伊朗在韩国两家银行的资金被冻结问题。

伊朗伊斯兰革命卫队4日以“韩国化学”号油轮“多次违反海洋环境相关法律条例”为由，把油轮及20名船员扣留在伊朗南部阿巴斯港。船员包括5名韩国人。

受美国扩大对伊朗制裁影响，韩国两家银行2019年9月起冻结大约70亿美元伊朗资金。

伊朗多次要求韩国解冻上述资产。伊朗中央银行行长阿卜杜勒纳赛尔·赫马提近几周反复提到，伊朗希望从其在韩国银行的账户上提取2.2亿美元用于购买新冠疫苗。他10日说：“我们用这笔钱天经地义。希望来自美国的压力会减弱。”

韩国央行官员与崔钟建一同抵达伊朗，11日将与赫马提讨论遭冻结资产事宜。