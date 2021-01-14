伊朗海军潜演习期间成功射巡航导弹

伊朗国家通讯社（IRNA）：演习最后阶段期间，从海岸和舰艇发射的各种类型巡航导弹成功击中位于印度洋北部和演习现场的靶标。

伊朗军方指出，演习期间，伊朗"法塔赫"级潜艇在演习期间首次发射鱼雷并击中目标。

伊朗定期举行军事演习。伊朗伊斯兰革命卫队此前在波斯湾沿岸的一处地下导弹基地投入运作。

最近伊朗海军我国南部举行军事演习，演习涉及阿曼海及印度洋北部部分海域。伊朗武装部队总参谋长巴盖里、伊朗军队总司令阿卜杜勒拉希姆·穆萨维参与当天的军演启动仪式。

在演习的第一阶段，海军的水面、海下以及飞行部队将被派遣到演习区域，以执行预定方案。据军方透露，本次演习将包括发射各种地对地巡航导弹、潜艇发射鱼雷、海岸及海上特种作战部队的实战演习以及无人机和电子战等多项行动。

伊朗“莫克兰”号后勤舰参与当天演习。作为伊朗海军最大的“直升机航母”之一，莫克兰海上基地舰将为该国海军在国际水域的作战舰队提供后勤保障支持。

据悉，该舰艇可搭载7架直升机并携带10万吨燃料和补给，可在不靠岸的情况下航行1000天。此外，它还配备了最新数据收集系统，进行信息的处理和分析并将其提供给海岸指挥控制中心。

本次军演发言人卡瓦尼表示，本次演习能够让军方评估部队在面对敌人可能做出威胁时的有效反应，及时弥补演习中暴露的弱点并提高部队作战能力。

本次军演是继伊朗军队大规模无人机演习以及革命卫队准军事部队“巴斯基”海上演习后，本月伊朗武装力量的第三次演习。