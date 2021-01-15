伊朗开始“伟大先知-15”军事演习第一期 发射多款弹道导弹

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗革命卫队航空部队称在演习的第一天，发射多种国产的弹道导弹。

据悉，伊朗革命卫队航空部队在今日的“伟大先知-15”军事演习还使用伊朗军队的各种高科技无人机，并向敌人的目标进行空袭。

据伊朗伊斯兰革命卫队消息，该部队在“伟大先知-15”军事演习的第一期还将使用各种电子战、通信系统和一些单兵装备。

伊朗伊斯兰革命卫队总司令侯赛因·萨拉米将军（Hossein Salami）、伊朗革命卫队航空航天部队高级指挥官哈吉扎德将军(Amir Ali Hajizade) 等伊朗军方官员参加并指挥这次演习。

最近伊朗海军在我国南部举行军事演习，演习涉及阿曼海及印度洋北部部分海域。伊朗武装部队总参谋长巴盖里、伊朗军队总司令阿卜杜勒拉希姆·穆萨维参与当天的军演启动仪式。

在演习的第一阶段，海军的水面、海下以及飞行部队将被派遣到演习区域，以执行预定方案。据军方透露，本次演习将包括发射各种地对地巡航导弹、潜艇发射鱼雷、海岸及海上特种作战部队的实战演习以及无人机和电子战等多项行动。

伊朗“莫克兰”号后勤舰参与当天演习。作为伊朗海军最大的“直升机航母”之一，莫克兰海上基地舰将为该国海军在国际水域的作战舰队提供后勤保障支持。

据悉，该舰艇可搭载7架直升机并携带10万吨燃料和补给，可在不靠岸的情况下航行1000天。此外，它还配备了最新数据收集系统，进行信息的处理和分析并将其提供给海岸指挥控制中心。

本次军演发言人卡瓦尼表示，本次演习能够让军方评估部队在面对敌人可能做出威胁时的有效反应，及时弥补演习中暴露的弱点并提高部队作战能力。

本次军演是继伊朗军队大规模无人机演习以及革命卫队准军事部队“巴斯基”海上演习后，本月伊朗武装力量的第三次演习。