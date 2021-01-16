“伟大的先知-15”军事演习 ——伊朗发射弹道导弹 击中1800千米外目标

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊斯兰革命卫队16日使用不同级别的远程弹道导弹击中位于印度洋北部的假想敌目标。

昨天（15日）伊朗伊斯兰革命卫队在该国中部沙漠地区举行“伟大的先知-15”军事演习。伊朗国产弹道导弹、无人机作战等执行了作战任务。伊朗伊斯兰革命卫队总司令侯赛因·萨拉米、革命卫队航空航天部队司令哈吉扎德出席本次演习。

在伊朗国家电视台披露的画面中，革命卫队在当天的军演中发射了多枚大型地对地弹道导弹以及展示了多款国产无人机。首先，进攻和轰炸型无人机穿越模拟敌人的导弹防护圈并摧毁所有目标，随后革命卫队发射“佐尔法加尔（zolfaghar）”、“地震（zelzal）”、“迪兹富勒（dezful）”弹道导弹并摧毁敌方目标。

据了解，这些弹道导弹的射程为300-700公里并配备可分离弹头，有从高空穿透并破坏敌人的导弹防御系统的能力。

伊朗革命卫队航空航天部队司令哈吉扎德表示，运用人工智能技术引导的导弹与无人机作战相结合，开启了伊朗部队作战的新模式。革命卫队总司令萨拉米表示，军演旨在体现革命卫队捍卫国家主权的决心。

据了解，2021年刚刚过去仅半个月，伊朗武装力量已经举行4次军事演习。分析认为，密集和大规模的演习旨在应对近期的美伊对峙加剧以及波斯湾地区日益紧张的局势。