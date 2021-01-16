伊朗驻华大使接受中国媒体采访——亚洲大陆的独立外交政策是伊中的共同愿景

伊朗国家通讯社（IRNA）：驼铃相闻，舟楫相望。沿着绵延万千公里的陆上和海上丝绸之路，两大文明远行并拥抱，两国人民远行并交好。中伊两国在政治、经贸、能源、基础设施、安全、人文等互利合作上不断迈上新台阶。

近日，伊朗驻华大使穆罕默德·克沙瓦尔兹扎德先生接受中国小康网专访，就伊中两国防疫合作、一带一路、经贸往来、友好合作等方面内容进行了交流。

希望携手抗疫，早日实现“清零”

早在5.20表白日，伊朗驻华使馆当天在社交媒体巧解5、2、0三个数字的含义，表达了伊中源远流长的友好关系，以及两国携手战疫的愿望和决心。2020年2月，伊朗政府率先向中国捐赠了上百万只口罩，而当伊朗陷入疫情难关时，伊朗驻华使馆在一天内募集到中国民众近400万捐款。克沙瓦尔兹扎德先生希望，在携手抗疫的努力下，中伊两国及全世界的新冠病毒病例早日“清零”。

当问到伊朗疫情控制情况，克沙瓦尔兹扎德先生表示，“自伊朗发现第一例冠状病毒病例以来，确诊病例激增。从病毒入侵至今，伊朗已有许多人死亡。目前，我国政府从晚上6点开始强制禁止德黑兰和一些城市的商业活动，试图防止疫情蔓延。因为新冠肺炎疫情可能会在卫生服务受到重创的伊朗失控。”

谈到中伊防疫合作，克沙瓦尔兹扎德先生对中国的援助表达了感激。他说中国已经发送了许多由中国红十字会提供的检测试剂盒和医疗设备。红十字会还派出了一个由医学专家组成的志愿者小组，协助伊朗应对疫情。此后，许多中国人也向伊朗提供了援助，支持伊朗抗击疫情。

中伊关系呈现上升趋势

伊朗是“一带一路”倡议的重要国家之一。谈到备受关注的“一带一路”倡议及“中国—中亚—亚洲经济走廊”对伊朗影响，克沙瓦尔兹扎德先生说：“从整体上看，中国和伊朗都有一个共同愿景，即亚洲大陆的独立外交政策相互联系，共同繁荣，实现各自的潜力和在世界上的真正地位。”

克沙瓦尔兹扎德先生还谈到，北京和德黑兰之间的联系可以追溯到许多世纪前，为两国关系奠定了坚实的基础。从古代波斯帝国开始，帕提亚和萨珊王朝就得益于与中国王朝的各种接触，并通过丝绸之路进一步将两国联系起来。与此同时，伊朗与中国的关系呈现上升趋势，并以日益增长的共同地缘战略利益为基础。中国已成为伊朗不可或缺的经济伙伴，两国在许多方面都是战略伙伴。

伊朗国内经济发展情况如何？伊中哪些领域将有更大合作空间？克沙瓦尔兹扎德表示，伊朗经济目前主要依赖石油和天然气行业，不过国家正在寻求经济多元化。伊朗历去年国内生产总值（GDP）约为4400亿美元，总人口约为8280万。伊朗拥有丰富的石油和天然气资源，天然气储量世界第二和石油储量世界第四。除了石油和天然，伊朗的锌资源量居世界第一位，铜资源量居世界第二位，铁矿石排名第九，铀矿排名第十，铅矿资源量排名第十一。伊朗也是世界上最重要的矿产生产国之一。伊朗有68种不同类型的矿物，其中最重要的矿产包括锌、铜、铁、铀和铅，其他矿产还包括煤炭、化学矿物、盐、砂和砾石等等。

“在发展双边关系的过程中，我们必须展望未来。未来的经济将以知识、技术和创新为基础。这为中国公司与伊朗合作提供了机会。伊朗是第三世界国家最有前途的市场之一，目前不乏进入伊朗市场的世界性大公司。”克沙瓦尔兹扎德说。

北斗系统和人民币为拓展伊中新型关系打下坚实基础

据悉，伊朗将会与中国共同推进5G通讯网络基础设施建设，中国也会向伊朗提供新的全球定位系统“北斗”。“中国经济快速增长，在国际关系中的作用日益增强，中国的北斗和人民币都可以作为我们与中国新关系的一部分，为拓展新型关系打下坚实的基础。”克沙瓦尔兹扎德说。

除了伊朗驻北京大使馆外，伊朗在中国还有广州、上海和香港总领事馆。“所有这些都是为了方便伊朗和中国公民做生意。”克沙瓦尔兹扎德说，“伊朗作为中东地区最大、最多元化的经济体之一，对中国企业来说，可以成为一个较早、有吸引力的目的地。我们展示了我们的良好意愿，目前双边合作可能会在不久的将来有一个推动。”

谈及伊朗与美国、欧洲、俄罗斯的关系，克沙瓦尔兹扎德先生表示，伊朗外交关系的基础是维护伊朗的独立、领土完整和国家安全，实现国家的长期、可持续发展。“我们尊重所有这一点，并以此为基础与世界建立关系