中国中央电视台：伊朗国产弹道导弹成功命中1800公里外靶船目标

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国中央电视台消息，在当天的军演中，伊朗伊斯兰革命卫队发射了多枚不同类型的远程弹道导弹，并成功击中了1800公里外的模拟敌军靶船。
伊斯兰革命卫队总司令萨拉米表示，这表明伊朗有能力用远程弹道导弹摧毁敌方航空母舰和其他军舰。
伊朗武装部队总参谋长巴盖里表示，伊朗武装部队已经做好全方位准备应对敌人的威胁。
这是进入2021年的半个月内，伊朗军方举行的第4次军事演习。
分析认为，密集和大规模的演习旨在应对近期美国伊朗对峙加剧以及波斯湾地区日益紧张的局势。
伊通社（IRNA）德黑兰01月17电 中国中央电视台报道，伊朗伊斯兰革命卫队在伊朗中部沙漠地区举行的军事演习进入最后阶段。此次军演意在展示伊朗国产的无人机、弹道导弹等最新国防成就。在当天的军演中，伊朗国产弹道导弹成功命中1800公里外北印度洋上的靶船。
伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国中央电视台消息，在当天的军演中，伊朗伊斯兰革命卫队发射了多枚不同类型的远程弹道导弹，并成功击中了1800公里外的模拟敌军靶船。
伊斯兰革命卫队总司令萨拉米表示，这表明伊朗有能力用远程弹道导弹摧毁敌方航空母舰和其他军舰。
伊朗武装部队总参谋长巴盖里表示，伊朗武装部队已经做好全方位准备应对敌人的威胁。
这是进入2021年的半个月内，伊朗军方举行的第4次军事演习。
分析认为，密集和大规模的演习旨在应对近期美国伊朗对峙加剧以及波斯湾地区日益紧张的局势。
伊通社（IRNA）德黑兰01月16电 伊朗革命卫队航空部队今日发射弹道导弹，击中1800千米以外的目标。
伊通社（IRNA）德黑兰01月15电 伊朗革命卫队航空部队今日在我国中部大沙漠里开始“伟大先知-15”军事演习第一期。
伊通社（IRNA）德黑兰01月14电 伊朗在阿曼湾海军演习最后阶段期间发射了多枚巡航导弹。
伊通社（IRNA）德黑兰01月13电 伊朗海军当天在该国南部举行军事演习，演习涉及阿曼海及印度洋北部部分海域。伊朗武装部队总参谋长巴盖里、伊朗军队总司令阿卜杜勒拉希姆·穆萨维参与当天的军演启动仪式。
伊通社（IRNA）德黑兰01月08电 伊朗军方为该国位于南部波斯湾海岸线上的一处导弹基地举行揭幕仪式，伊朗革命卫队总司令萨拉米出席活动。在伊朗，“导弹城”一词被用来指代可以防御空袭的地下军事设施，而且…
伊通社（IRNA）德黑兰01月08电 伊朗伊斯兰革命卫队为国家位于南部波斯湾海岸线上的一处导弹基地举行揭幕仪式，伊朗革命卫队总司令萨拉米出席活动。
伊通社（IRNA）德黑兰01月06电 伊朗大规模无人机军演进入第二天。在当天的演习中，多种不同功能及型号的伊朗国产无人机亮相，并参与模拟战斗。
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