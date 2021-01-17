中国中央电视台：伊朗国产弹道导弹成功命中1800公里外靶船目标

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国中央电视台消息，在当天的军演中，伊朗伊斯兰革命卫队发射了多枚不同类型的远程弹道导弹，并成功击中了1800公里外的模拟敌军靶船。

伊斯兰革命卫队总司令萨拉米表示，这表明伊朗有能力用远程弹道导弹摧毁敌方航空母舰和其他军舰。

伊朗武装部队总参谋长巴盖里表示，伊朗武装部队已经做好全方位准备应对敌人的威胁。

这是进入2021年的半个月内，伊朗军方举行的第4次军事演习。

分析认为，密集和大规模的演习旨在应对近期美国伊朗对峙加剧以及波斯湾地区日益紧张的局势。