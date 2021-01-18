伊朗半月内举行三次演习 中国专家：在美国政权交接时，展示强硬态度

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国中央电视台消息，伊朗海军1月13日开始在该国南部举行军事演习，演习为期两天，演习区域涉及阿曼海及印度洋北部部分海域。本次军演是本月内伊朗武装力量举行的第三次演习，前两次分别是伊朗军队举行的大规模无人机演习和伊朗革命卫队下属的准军事部队“巴斯基”举行的海上演习。那么，伊朗短时间内频繁举行军事演习向外界释放了哪些信号？美国政权交接后，美国和伊朗之间的战略博弈将如何展开？就相关话题，军事观察员杜文龙为您深入解析。

据伊朗军方透露，1月13日举行的演习，包括发射各种地对地巡航导弹、潜艇发射鱼雷、海岸和海上特种作战部队的实战演习，以及无人机和电子战等多项行动。伊朗最大的“直升机航母”——“莫克兰”号后勤舰也参与了当天的演习。军事观察员杜文龙认为，伊朗意欲通过演习向外界尤其是向美国展示，伊朗在强大的制裁压力下，仍然在武器装备发展方面取得了创新和发展。

杜文龙：最近，伊朗的很多高端武器装备让美国以及盟国感受到很大压力，像“超空泡鱼雷”，可以在波斯湾以很高的速度对水下目标进行攻击，令人防不胜防。另外，它宣布修建了诸多的沿岸“导弹城”，把各种反舰导弹也进行了高调的展示。实际上，伊朗这是在警告美国，如果美国的核潜艇、巡洋舰，包括驱逐舰，胆敢进入波斯湾，伊朗凭借自己的导弹阵，完全可以把波斯湾变成水坑。对进入到波斯湾的各类目标来说，伊朗有强大的打击能力和毁灭能力。尽管美国有制裁，有军事威慑，但目前看，伊朗凭借自己的创新和发展，很好地抵抗住了美国的军事压力。

据报道，伊朗近期在不到一个月的时间内，连续举行了三场军演。军事观察员杜文龙认为，伊朗如此频繁地举行军演，主要的目的还是警告、威慑美国不要在事关伊朗的问题上轻举妄动。

杜文龙：目前看，伊朗周边局势依然相对敏感，美国正处于总统权力交接时段，如果在这个最脆弱的时间窗口显示伊朗的强硬，效果可以最大化。

第一，警告周边的美国盟国不要有任何风吹草动。伊朗明确表示，凭借它在波斯湾包括在周边的各种战略打击能力，完全可以应对美国所发动的各种军事行动。同样，它也在警告以色列，包括其它的美国盟国，目前美国高度混乱、无暇他顾，如果在这个时候伊朗发起主动的打击行动，美国没有办法在中东进行任何形式的支援。尽管航空母舰、核潜艇，包括美国的巡洋舰，在中东保持了一种军事存在，但这些存在不足以遏制伊朗所发动的各种打击行动。

第二，警告拜登政府不要逼伊朗触碰“红线”。现在无论是伊朗两栖战舰的首次出现，“海上狼群”的再次预演，以及各种武器装备的试验，它都在告诉美国后任的白宫主人，今后如果像之前一样对伊朗进行强硬的施压，不会有太好的结果。伊朗凭借自己的创新能力，依然可以应对美国包括盟国的各种威胁，所以如果今后一味地进行各种军事威慑，不但不会有正面效果，反而会出现大麻烦。而且伊朗目前正在把铀浓缩丰度提高到20%。严格地说，一旦铀浓缩丰度提高到20%以上，如果想达到90%武器级的铀浓缩丰度，应该没有任何技术上的问题。所以，如果拜登政府对伊朗的态度继续沿袭特朗普政府的那种强势，很有可能会让伊朗铤而走险。

军事观察员杜文龙分析，未来随着美国政权交接完毕，美国和伊朗将会展开新的战略博弈，尤其在伊朗核问题上双方都会有所克制，短期内不会出现剑拔弩张的态势。

杜文龙：特朗普在执政期间，包括在任期的最后“垃圾时间”，试图通过盟国对伊朗发动各种打击行动，主要目标还是把美伊关系降低到一个低谷状态。而拜登与特朗普不同，他对伊核协议有着很高的热情，伊核协议也是拜登在奥巴马总统期间任副总统时签署的。如果按目前拜登的基本态度，恢复伊核协议，缓解伊朗的紧张军事关系，改善中东的战略格局，这可能是他的主要目标。如果爆发大规模的作战冲突，拜登政府即使有回天之力，也没有办法改