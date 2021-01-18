伊朗最强阵容哈达迪列入CBA历史总盖帽前十球员

伊朗国家通讯社（IRNA）：CBA自1995年开始至今，经历了漫长的26年时间里，涌现了许多凶残的盖帽好手，他们的打火锅让我们看得直呼过瘾，今天我们就来看一下截止到上个赛季末的历史盖帽榜前十球员（常规赛+季后赛），在文章的最后重新给大家梳理下截止到目前的前十排名。

盖帽主要是大个子的拿手绝活，是大前锋和中锋的地盘，他们通过精准预判对手的出手时机，高高跃起，送出一个大帽，一个好的盖帽往往能提升球队的士气，是场上最后一道防线。由于之前CBA联赛的赛程太短，历史总盖帽数目前还无人突破一千大关，下面就带大家看一下历史前十盖帽高手都有谁。

第十位：唐正东和巴特尔 438个



唐正东和巴特尔CBA职业生涯盖帽数是一样的，同时排名第十位，他们都是非常优秀的中锋，他们的篮板盖帽都非常出色，场均盖帽数虽然不是很高，但是他们的总数还是能挤进前十。不过本赛季还未结束，浙江队的张大宇和辽宁队的韩德君还是有希望超越他们，到时候是谁能排在第十的宝座，让我们一起拭目以待。

第九位： 周琦 439个

周琦的盖帽还是非常不错的，可以说非常厉害了，才打了四个赛季就能挤进前十，两个赛季场均3个以上盖帽数据，本赛季打了27场，场均也拿下了2.4个盖帽，四年两夺盖帽王。

昨天比赛过后，他已经刚好达到500个盖帽，在1月11号就已经超越易立到第八了。周琦的防守还是很不错的，他的盖帽和篮板都很出色，在不久的将来，登顶盖帽榜我觉得希望很大，希望它能突破一千大关，毕竟188场比赛就能达到500盖帽，他还年轻，还有很长的职业生涯，他会大有可为的。

第八位：易立 494个

易立自2002年进入CBA联赛以来，18个赛季一直效力于江苏队，场均上场34.8分钟，拿到12.2分0.9个盖帽的数据，曾两次单场拿下6个盖帽。综合来讲，他的盖帽能力不算特别出色，但他18年兢兢业业地为江苏队贡献了自我，他的表现还是值得肯定的，目前已被周琦超越，现排在第九位。

第七位：哈达迪 502个

哈达迪是伊朗最优秀的篮球运动员，也是CBA历史上最优秀的外援之一，他帮助四川队夺得过总冠军。他是上个赛季常规赛的篮板王和盖帽王，每个赛季的盖帽数都能维持在2个左右，非常厉害。他已于本赛季1月9日超越莫科升至第6位，本赛季可能无望超越第五的许钟豪了，期待下赛季吧。

第六位：莫科 526个

熟悉莫科的球迷都知道，他是八一队最后两冠的重要球员，他的得分、篮板、盖帽都不错，有很好的防守意识。有2个赛季场均1.5个盖帽以上，单场最高盖帽纪录是7个，目前已被哈达迪超越，下跌一位，本赛季应该还会被周琦超越，毕竟只差26个。

第五位：许钟豪 582个

许钟豪作为八一队主力中锋，他的篮板和盖帽能力一直很出色，有2个赛季场均盖帽在2个以上，单场最高拿过10次盖帽，仅次于姚明，是CBA第二高纪录。他真的非常可惜，本赛季八一队宣告退出CBA联赛，他本来有希望在本赛季完成对姚明的超越。

第四位：姚明 599个

作为中国篮球第一人的姚明，只在CBA打了5个赛季，虽然比赛场次少，但是他的个人能力太出色了，对别人都是碾压式的，他CBA生涯场均能拿下4.5个盖帽，有2个赛季更是达到了场均5.5个盖帽以上，连续四届常规赛盖帽王，绝对是盖帽的王者。他单场最高有13次盖帽，是CBA的最高纪录。想想要是姚明没去NBA，一直在CBA，那可能在得分、篮板、盖帽这三项上会到达一个什么样的高度，可能后人很难去超越了。

第三位：张兆旭 706个

张兆旭自2010年进入CBA，一直效力于上海队，他的篮板和盖帽能力都非常出色，18-19赛季的常规赛盖帽王，有4个赛季场均盖帽在2个以上，12-13赛季更是达到了场均2.9个盖帽，4次单场拿下7个盖帽，他的盖帽水平非常高，不过本赛季出场不多，场均1.1个盖帽，想趁易建联养伤期间超越还是有些困难，毕竟他自己上个赛季的伤病还是有影响的。

第二位：易建联 734个

易建联作为CBA联赛的常青树，一直保持着稳定的输出，他是CBA历史上各项数据的佼佼者，盖帽这属于大个子球员的项目，他自然不甘落后。他的得分和篮板都很强悍，不过盖帽没有那么突出，不过他每个赛季都能稳稳地贡献场均1个以上的数据，加上每年季后赛都能坚持到很后面，他的盖帽总数还是很恐怖的，要是今年不受伤病影响，他有希望在本赛季突破800,个，现在只有看下个赛季，他复出后的表现了。

第一位：王治郅 852个

王治郅作为第一个进入NBA的中国球员，在进入NBA之前他的盖帽是非常出色的，还是姚明四连盖帽王之前一个赛季的盖帽王，他CBA生涯有7个赛季场均盖帽在2个以上，95-96赛季更是达到了场均3.4个盖帽，生涯场均有1.9次盖帽，单场最高有9个盖帽。作为中国历史上最好的三位球员之一，他排盖帽榜第一实至名归。

从榜单可以看出，在前期比赛场数少的情况下，盖帽这个数据非常难以突破。随着现在CBA场次增加，盖帽这项数据破千的日子应该不会久远了，让我们一起期待，以后的CBA历史数据会更加地出彩。

最后统计下到目前为止，CBA历史盖帽榜的排名：一、王治郅；二、易建联；三、张兆旭；四、姚明；五、许钟豪；六、哈达迪；七、莫科；八、周琦；九、易立；十、唐正东和巴特尔。