华春莹：推动美方尽快无条件重返伊核全面协议并恢复遵约，取消所有相关制裁

伊通社（IRNA）德黑兰01月18电 中国分析家杜文龙表示，对进入到波斯湾的各类目标来说，伊朗有强大的打击能力和毁灭能力。尽管美国有制裁，有军事威慑，但目前看，伊朗凭借自己的创新和发展，很好地抵抗住了美国的军事压力。