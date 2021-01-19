华春莹：推动美方尽快无条件重返伊核全面协议并恢复遵约，取消所有相关制裁

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国外交部官网消息，中国外交部发言人华春莹主持例行记者会，在回答记者有关提问时，华春莹表示：
当前伊核问题处于关键节点。当务之急是各方加紧落实去年12月伊核外长会达成的共识，推动美方尽快无条件重返全面协议并恢复遵约，取消所有相关制裁，伊朗则在此基础上恢复完整履约，各方不应为此设置任何其他条件。
中方希望有关各方与国际社会一道，为推动全面协议重回正轨、推动伊核问题政治解决进程发挥建设性作用。
伊通社（IRNA）德黑兰01月19电 中国外交部发言人华春莹强调，推动美方尽快无条件重返伊核全面协议并恢复遵约，取消所有相关制裁。
伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国外交部官网消息，中国外交部发言人华春莹主持例行记者会，在回答记者有关提问时，华春莹表示：
当前伊核问题处于关键节点。当务之急是各方加紧落实去年12月伊核外长会达成的共识，推动美方尽快无条件重返全面协议并恢复遵约，取消所有相关制裁，伊朗则在此基础上恢复完整履约，各方不应为此设置任何其他条件。
中方希望有关各方与国际社会一道，为推动全面协议重回正轨、推动伊核问题政治解决进程发挥建设性作用。
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