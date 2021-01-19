伊朗驻韩使馆要求韩方尽快解决被冻资产问题

伊朗国家通讯社（IRNA）：据韩联社消息，伊朗驻韩使馆表示，伊朗外长扎里夫11日同崔钟建举行会谈时表示，资金冻结问题是两国关系发展最大的绊脚石。
伊朗副外长阿拉格齐也表示韩方应保持明确的政治立场，并拿出有效的方案解决该问题。
韩方中止同伊朗进行医药品、医疗设备等人道主义交易令伊方感到愤怒，数月来也未采取有效措施解决问题。
另外，伊朗驻韩使馆就韩船被扣事件表示，此次事件仅关乎技术（环境污染）问题，在世界上的任何一个国家都有可能发生。
伊方已向被扣船员提供了完善的福利待遇和优良的卫生设施。
伊通社（IRNA）德黑兰01月19电 伊朗驻韩国大使馆19日就外交部第一次官（副部长）崔钟建日前率团访伊一事向韩联社发送立场文件称，伊方已向韩方表明解决资金冻结问题是当前的首要任务。
伊朗国家通讯社（IRNA）：据韩联社消息，伊朗驻韩使馆表示，伊朗外长扎里夫11日同崔钟建举行会谈时表示，资金冻结问题是两国关系发展最大的绊脚石。
伊朗副外长阿拉格齐也表示韩方应保持明确的政治立场，并拿出有效的方案解决该问题。
韩方中止同伊朗进行医药品、医疗设备等人道主义交易令伊方感到愤怒，数月来也未采取有效措施解决问题。
另外，伊朗驻韩使馆就韩船被扣事件表示，此次事件仅关乎技术（环境污染）问题，在世界上的任何一个国家都有可能发生。
伊方已向被扣船员提供了完善的福利待遇和优良的卫生设施。
伊通社（IRNA）德黑兰01月18电 伊朗外交部发言人哈提卜扎德星期天（17日）说，伊朗拟用在韩国被冻结的资金支付联合国会费。
伊通社（IRNA）德黑兰01月12电 伊朗外长扎里夫要求到访的韩国外交部第一次官崔钟建韩方尽快解冻被扣的伊朗资金。
伊通社（IRNA）德黑兰01月10电 伊朗高级外交官10日强调，我们正式地要求韩国官员为了解决冻结伊朗资金的问题早点找到可靠的办法，因为目前这个问题就是两国关系中的优先事项。
伊通社（IRNA）德黑兰01月10电 伊朗副外长阿巴斯·阿拉基奇（Abbas Araghchi）今日在德黑兰会见来伊访问的韩国外交部第一次官，即副部长崔钟建。
伊通社（IRNA）德黑兰01月08电 伊朗外交部发言人哈提卜扎德表示，韩国一代表团抵达德黑兰，将与伊方讨论“被冻结的伊朗在韩资产与资金问题”。
伊通社（IRNA）德黑兰01月04电 伊朗外交部发言人哈提卜扎德4日晚上说，伊朗伊斯兰革命卫队当天扣押一艘韩国油轮是出于技术原因的“普通程序”。
伊通社（IRNA）德黑兰10月06电 伊朗政府发言人拉比伊说，德黑兰将派专家代表团往各个国家，以回收伊朗在这些国家的外汇资源。
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