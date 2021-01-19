2021年1月19日 下午11:43
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伊朗驻韩使馆要求韩方尽快解决被冻资产问题

伊朗驻韩使馆要求韩方尽快解决被冻资产问题

伊通社（IRNA）德黑兰01月19电 伊朗驻韩国大使馆19日就外交部第一次官（副部长）崔钟建日前率团访伊一事向韩联社发送立场文件称，伊方已向韩方表明解决资金冻结问题是当前的首要任务。

伊朗国家通讯社（IRNA）：据韩联社消息，伊朗驻韩使馆表示，伊朗外长扎里夫11日同崔钟建举行会谈时表示，资金冻结问题是两国关系发展最大的绊脚石。

伊朗副外长阿拉格齐也表示韩方应保持明确的政治立场，并拿出有效的方案解决该问题。

韩方中止同伊朗进行医药品、医疗设备等人道主义交易令伊方感到愤怒，数月来也未采取有效措施解决问题。

另外，伊朗驻韩使馆就韩船被扣事件表示，此次事件仅关乎技术（环境污染）问题，在世界上的任何一个国家都有可能发生。

伊方已向被扣船员提供了完善的福利待遇和优良的卫生设施。

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