伊朗外长扎里夫：特朗普、蓬佩奥被耻辱地扔进了历史的垃圾箱

伊朗国家通讯社（IRNA）：本周三，伊朗外长扎里夫推特发文称，“特朗普、蓬佩奥等人被耻辱地扔进了历史的垃圾箱。但是，对苏莱曼尼将军以及被特朗普政府的经济恐怖主义和反人道主义罪行所谋杀、残害、陷于饥饿和无药可治境地的1000多位受害者的记忆将会永存。也许华盛顿的新继任者已经意识到了这一点。”

此前，伊朗外交部发言人哈蒂布扎德也在推特上表示，“美国前总统唐纳德·特朗普和国务卿迈克·蓬佩奥的种种外交破坏行为，一定程度上源于一种破碎的制度进程。”