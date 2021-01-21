伊朗驻华使馆："制裁"是给制裁成瘾的美国政客们最好的"送别礼物

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗驻华大使馆1月21日在其官方微博账号上发文称，对制裁成瘾的美国政客们来说，"制裁"是给他们最好的"送别礼物"。

伊朗使馆在账号上还同时发布了两张照片，一张是中国媒体报道伊朗外交部宣布将特朗普及其他9名美国高及官员列入制裁名单的截图。另一张是中国外交部网发布的关于宣布中方对蓬佩奥等人实施制裁声明的截图。

据此前报道，当地时间1月19日，伊朗外交部发布消息称，伊朗将美国总统特朗普、国务卿蓬佩奥以及其他美国官员列入制裁名单。伊朗外交部发言人哈蒂布扎德发布声明称，除了特朗普和蓬佩奥之外，被伊朗制裁的还有美国财政部长姆努钦、前国防部长埃斯珀、代理国防部长米勒、中央情报局局长哈斯佩尔以及特朗普前任国家安全事务助理博尔顿。

此外，德黑兰的黑名单中还包括美国前任伊朗问题特使胡克，以及现任特使艾布拉姆斯。

中国外交部发言人1月21日表示，过去几年，美国一些反华政客出于一己政治私利和对华偏见仇恨，罔顾中美两国人民的利益，策划、推动实施了一系列疯狂的行径，严重干涉中国内政、损害了中国的利益、伤害了中国人民的感情，也严重破坏了中美关系。

中国政府捍卫国家主权安全发展利益的决心坚定不移。中方决定对在涉华问题上严重侵犯中国主权、负有主要责任的28名人员实施制裁，包括特朗普政府中的蓬佩奥、纳瓦罗、奥布莱恩、史达伟、波廷杰、阿扎、克拉奇、克拉夫特以及博尔顿、班农等。这些人及其家属被禁止入境中国内地和香港、澳门，他们及其关联企业、机构也已被限制与中国打交道、做生意。