快讯 | 鲁哈尼宣布：伊朗新冠疫苗接种工作即将启动

伊朗国家通讯社（IRNA）：鲁哈尼表示，新冠苗接种工作将于本月（伊历）开始；他补充说，在我们国产疫苗到货之前，必须使用外国的疫苗。

伊朗总统说， 伊朗政府就国产新冠疫苗和外来的疫苗已经采取了良好的行动。就国产疫苗我们可以说到明年（伊历——三月初）将有3种疫苗。

最近伊朗伊玛目命令执行总部（EIKO）负责人穆罕马德·穆赫伯（Mohammad Mokhber）表示，伊朗国产疫苗受试者尚未出现不良反应。

他说，“共有14人接种疫苗，没有发现任何不良反应。当前的结果使我们感到非常鼓舞，并希望它们将继续使我们感到高兴。”

据这位负责人称，如果目前的趋势继续保持，那么3个月内将生产1200到1400万剂疫苗。

伊朗目前正在开展新冠疫苗研发工作。伊朗的首款后选新冠疫苗Kovo-Iran已进入临床试验阶段。德黑兰期待首款本国新冠疫苗将于春季问世，期待第二款和第三款能在夏季前问世。

与此同时，伊朗政府发言人阿里•拉比伊表示，已经与俄中印三国展开谈判，磋商新冠疫苗采购问题。

他表示，伊朗政府的目标是获得安全的疫苗。

拉比伊在新闻发布会上指出："我们将按照新冠肺炎疫苗实施计划（COVAX）采购1680万剂。此外，我们还与中俄印三国举行了疫苗采购的谈判，正在研究相关事宜。"

当前，伊朗没有新冠疫苗，研发工作正在进行，志愿者已经接种第一款疫苗"Covo Iran Barakat"疫苗。

德黑兰也在研究向其他国家采购新冠疫苗的问题。由于伊朗最高领袖哈梅内伊禁止进口英美的新冠疫苗，伊朗在考虑与中国、俄罗斯、印度、巴西开展疫苗合作。

伊朗目前正与古巴联合开发一款新冠疫苗。