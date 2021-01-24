伊朗称可与美国合作维护波斯湾安全

伊朗国家通讯社（IRNA）：扎里夫在接受伊朗《国民信心报》（Etemad）采访时表示：“我个人认为，我们应当明确伊美两国关系的最终局面。告诉美国，我们在以色列问题上不会合作，但对于石油领域开展合作不存在问题，对于保障波斯湾安全也不存在问题”。

他还强调说，外国势力在波斯湾的存在破坏地区安全，因此波斯湾没有美国的位置。

与此同时，伊朗外长扎里夫敦促美国总统拜登选择一条比其前任所选之路“更好的道路”，重返伊核协议。

扎里夫22日在美国《外交事务》杂志上发表的一篇评论文章称，如果美国重新加入伊核协议，“伊朗也将同样地（回归该协议），并全面履行我们在伊核协议下的承诺。”

然而，扎里夫也警告说，“如果华盛顿坚持要求（伊朗）让步，那么这个机会将会丧失。”

扎里夫表示，“自2019年5月以来，伊朗已显著提高了其核能力，但伊朗这样做完全符合伊核协议第36条的规定。根据这一条，如果另一签署国停止履行自己的承诺，伊朗可以‘停止履行其在协议下的承诺’”。

扎里夫进一步说，拜登政府必须“在华盛顿展现出真正的政治意愿”，证明美国已准备好成为该协议下的“真正合作伙伴”。

谈及重返伊核协议相关步骤，扎里夫称，这包括“无条件取消”特朗普政府对伊朗实施的所有制裁等。

“相对应的，伊朗将撤销其在特朗普政府退出伊核协议后采取的所有补救措施。协议的其余签署国将决定是否应该允许美国重返伊核协议，”扎里夫称，“毕竟，国际协议不是旋转门，在一个人‘一时兴起’离开之后，重返协议并享受其特权不是一种理所应当享有的权利。”

“我们为达成协议所进行的讨价还价——实际上是牺牲——是不可抵消的；现在不会，永远也不会。不会有任何重新谈判。美国不能坚持‘我的就是我的，你的就是可以谈判的’……”扎里夫补充说。

扎里夫称，“（伊朗给）美国新政府的机会之窗不会永远敞开。主动权完全掌握在华盛顿手中。”

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。

美国政府2018年5月单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。面对美方的动作，伊朗2019年5月以来逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。