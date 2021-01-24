石油产量将恢复到制裁前水平 中媒：伊朗开足马力！

伊朗国家通讯社（IRNA）：据彭博社消息，伊朗石油部副部长Amir Hossein Zamaninia表示，伊朗已开始提高其石油产量，并有望在一到两个月内达到制裁前水平。

Zamaninia周五在德黑兰举行的一次石油会议的间隙称，国际原油市场将能够容纳伊朗每天约390万至400万桶的最高石油产量。他拒绝透露伊朗目前的石油出口水平，但表示这一数字“比许多人想象的要好得多”。

截止发稿，布伦特原油价格报54.73美元，日内下跌2.44%。

自2018年以来，伊朗一直受到美国的严厉制裁，时任美国总统特朗普的政府单方面退出了伊朗核协议。根据彭博汇编的数据，在2020年的大部分时间里，伊朗原油日产量都低于200万桶。

市场预计，刚刚就任的美国总统拜登总统将寻求恢复该协议，德黑兰官员表示希望他放松对石油销售的限制。

拜登的财政部长提名人耶伦周四表示，只有伊朗恢复其在核协议下的承诺，美国才会提供制裁救济。

石油部长Bijan Namdar Zanganeh在12月表示，政府力求使石油产量翻一番，并将出口增加到每天230万桶。根据美国的制裁，伊朗的石油出口量已降至每天几十万桶，给该国造成了严重的经济困境。

Zamaninia称，伊朗过去几周一直在与欧洲和亚洲公司讨论能源项目，包括上游项目和石油购买。