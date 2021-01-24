制裁之王指责中国无耻？

伊朗国家通讯社（IRNA）：据北京晚报消息，21日凌晨，我外交部宣布中方决定对包括蓬佩奥在内的，28名在涉华问题上严重侵犯中国主权、负有主要责任的人员实施制裁。这一正当反击引发了一批美国政客的强烈反弹。美国会众院外委会共和党首席成员麦考尔就称，有关制裁是“无耻和毫无根据的”。

对上述荒谬言论，我外交部发言人华春莹如此回应：这充分暴露了美方一些政客只许美方蛮横打压、不许别人正当防卫的霸凌霸道霸权逻辑。

麦考尔何许人也？美国政坛臭名昭著的“反华急先锋”。2020年5月，他曾成立一个所谓“中国工作小组”，从要求减少供应链对中国过度依赖、对中国有关投资实施更严格限制，到建议为香港暴徒提供庇护所、深化与台湾贸易关系，再到发布《全球新冠肺炎疫情起源及中国共产党与世卫组织角色》的报告，对中国的污名化可谓无所不用其极。

结合麦考尔的种种作为，就明白他为什么对中国制裁蓬佩奥之流大为光火了，因为他们本就是一丘之貉。

过去几年，美国反华政客甚为疯狂，蓬佩奥连最后的表演时段都没放过。本月9号，蓬佩奥宣布解除美国与台湾官员交往的自我限制。上周六，他从早到晚发了30多条推特，几乎全部都在痛骂中国。19日——蓬佩奥担任美国国务卿的最后一天还发表涉疆声明，无端攻击抹黑中国政府治疆政策。歇斯底里式的政治把戏，严重干涉中国内政、损害中国利益、伤害中国人民的感情，也让世人清晰看到何为毫无底线的政治霸凌。

中国人常说，不是不报，时辰未到。时辰一到，一切都报。任何人都不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果，蓬佩奥之流理应为自己的恶行付出代价。有分析指出，中国制裁将会让这28人每年损失不低于30亿美元，因为美国政要离开政治舞台后，多数都会选择大公司任职。明确禁止这些人及其家属入境中国内地和香港、澳门，限制他们及其关联企业、机构与中国打交道、做生意，直接打消了这些人“砸中国锅还吃中国饭”的幻想。

中国人不是吓大的。麦考尔的“喇喇蛄叫”无济于事，不过再次暴露了自身霸凌霸道霸权的嘴脸而已。据统计，特朗普政府执政期间，一共实施了3900多项不同的制裁措施，频率相当于每天3次。俄罗斯《观点报》曾调侃道，美方对制裁上瘾，他们每天不宣布对别人的制裁就无法生活，美国罗德岛大学教授尼科莱·佩特罗则直接将之比喻为“上瘾症”。想靠“制裁大棒”，将那些不听话、不好管的国家“打服”，但结果呢？

以伊朗为例，美国对其长期制裁，特别是在疫情之下，美国政府加码制裁，增大了伊朗抗疫的难度。然而，这反倒激发了伊朗社会的斗志，表现得更加同仇敌忾。一名伊朗医生曾说，虽然医生们身体疲惫，还要面对美国制裁造成的困难，但每个人都坚守岗位，都在为了胜利而“战斗”着。

当今世界，大小国家相互尊重、一律平等。“只许美方蛮横打压、不许别人正当防卫”的套路，早就行不通了。如果还有人死不悔改，作天作地，只能是自作自受、自取其辱。