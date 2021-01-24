拜登安全事务助理与欧洲代表就中国、伊朗和俄罗斯问题进行讨论

伊朗国家通讯社（IRNA）：据俄罗斯卫星通讯社报道，美国总统拜登的安全事务助理杰克·苏利文确定，新政府愿意与欧洲代表就针对中国、伊朗和俄罗斯的问题展开联合工作。

美国国家安全委员会代表在声明中称：“苏利文与欧洲伙伴强调拜登政府有意加强跨大西洋的联盟，并确定愿意与欧洲盟友就共同重点方向展开密切工作，其中包括针对中国、伊朗和俄罗斯的问题。”

消息中称，苏利文此前已经与法国、德国、英国和日本代表进行通话。

他在与日本代表通话时就共同抗击新冠疫情、中国和朝鲜进行讨论。