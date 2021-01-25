中国全国人大常委会委员长同伊朗议长举行会谈

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国中央电视台消息，栗战书说，中伊友好源于历史上的友好交往，源于困难时期的相互扶助，源于重大问题上的无私支持，源于互利共赢的合作理念，经历了国际风云变幻考验。近年来，在两国最高领导人关心支持下，中伊全面战略伙伴关系稳步向前发展。新冠肺炎疫情暴发以来，习近平主席同鲁哈尼总统通电话并多次互致信函，保持密切沟通，就双边关系特别是合作抗疫达成重要共识，为新形势下中伊关系发展指明了方向。中方愿同伊方一道，认真落实两国元首达成的重要共识，推动中伊全面战略伙伴关系不断向前发展。

栗战书就落实中伊元首共识、推动两国关系发展提出四点建议。一是不断深化政治互信。始终从战略高度看待和发展中伊全面战略伙伴关系，加强战略沟通，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互坚定支持。二是持续开展抗疫合作。进一步加强抗疫合作，共同促进全球和地区公共卫生安全。三是积极稳妥推进务实合作。继续推进共建“一带一路”框架内各领域务实合作。四是继续加强沟通协作，坚持维护伊朗核问题全面协议的共识，共同维护地区安全与稳定。

卡利巴夫说，伊中友谊历史悠久，不断巩固发展。伊朗愿继续加强两国在政治、经贸、抗疫等领域的务实合作，并进一步加强在全球和地区问题上的沟通与合作。伊朗伊斯兰议会愿深化同中国全国人大的交流互鉴，为促进两国关系发展作出积极贡献。