北京市贸促会主任会见伊朗-中国工商会会长

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国对外联络部消息，张永明主任表示，北京市贸促会与伊朗中国工商会自2013年签署友好合作协议以来，一直保持密切联络，建立了务实合作关系，培育了深厚的友谊。疫情期间，我们与伊朗有关方面开展了国际抗疫合作。

他说，今天，双方举行线上会谈，体现了北京市贸促会和伊朗-中国工商会对服务两国企业、共同促进双边经贸合作的迫切愿望。北京正在积极打造国家服务业扩大开放综合示范区和中国（北京）自由贸易试验区，推动更高水平开放发展，希望伊朗-中国工商会将相关信息转达给伊朗企业。

张永明指出，北京市贸促会愿意为伊朗-中国工商会在京开展业务提供支持和帮助。北京有许多企业有兴趣赴伊朗发展，希望双方商会会中伊企业开展贸易投资提供机会和全面的专业服务，推动两国工商界合作持之以恒发展。

哈里里会长对多年来两会间的密切合作表示感谢，并希望在疫情得到有效控制后，率企业代表团访问北京。他表示，伊朗中国工商会希望与中方开展“一带一路”合作对话，参与相关合作项目，向中国推介伊朗的出口产品，参加在中国举办的相关展会，并计划在北京开设办事处。

北京市贸促会副主任吴岚岚，伊朗-中国工商会副会长麦哈迪·阿什提阿尼、秘书长玛利亚姆萨达特·法拉德和部分理事代表参加会见。