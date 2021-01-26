伊朗驻华大使：北斗系统和人民币为拓展中伊新型关系打下坚实基础

伊朗国家通讯社（IRNA）：中国和伊朗都是文明古国。两国人民2000多年前便通过丝绸之路展开友好交往，结下深厚情谊。1971年建交以来，中伊关系经受住国际风云变幻考验，保持健康稳定的发展势头。中伊两国在政治、经贸、能源、基础设施、安全、人文等互利合作上不断迈上新台阶。

近日，中国小康网专访伊朗驻华大使克沙瓦尔兹扎德先生，就伊中两国防疫合作、一带一路、经贸往来、友好合作等方面内容进行交流。

希望携手抗疫早日“清零”

当问到伊朗疫情控制情况，克沙瓦尔兹扎德向《小康》记者表示，“自病毒袭击以来，伊朗已有许多人死亡。目前，我国政府从晚上6点开始强制禁止德黑兰和一些城市的商业活动，试图防止疫情蔓延，因为新冠疫情可能会在卫生服务受到重创的伊朗失控。”

谈到中伊防疫合作，克沙瓦尔兹扎德对中国的援助表达了感激。他说中国已发送了第一批由中国红十字会提供的检测试剂盒和医疗设备。红十字会还派出了一个由医学专家组成的志愿者小组，协助伊朗应对疫情。此外，许多中国人也向伊朗提供了援助，支持伊朗抗击疫情。

中伊关系呈现上升趋势

伊朗是“一带一路”倡议的重要国家之一。谈到备受关注的“一带一路”倡议及“中国—中亚—亚洲经济走廊”对伊朗影响，克沙瓦尔兹扎德说：“从整体上看，中国和伊朗都有一个共同愿景，即亚洲大陆的独立外交政策相互联系，共同繁荣，实现各自的潜力和在世界上的真正地位。”

克沙瓦尔兹扎德还谈到，北京和德黑兰之间的联系可以追溯到许多世纪前，为两国关系奠定了坚实的基础。从古代波斯帝国开始，帕提亚和萨珊王朝就得益于与中国王朝的各种接触，并通过丝绸之路进一步将两国联系起来。与此同时，伊朗与中国的关系呈现上升趋势，并以日益增长的共同地缘战略利益为基础。中国已成为伊朗不可或缺的经济伙伴，两国在许多方面都是战略伙伴。

伊朗国内经济发展情况如何?中伊哪些领域将有更大合作空间?克沙瓦尔兹扎德表示，伊朗经济目前依赖石油和天然气行业，不过正在寻求经济多元化。伊朗2019/20日历年GDP估计为4400亿美元，人口约为8280万。伊朗拥有丰富的石油和天然气资源，拥有世界第二大天然气储量和第四大石油储量，伊朗的锌资源量居世界第一位，铜资源量居世界第二位，铁矿石排名第九，铀矿排名第十，铅矿资源量排名第十一。伊朗有68种不同类型的矿物，最重要矿产包括锌、铜、铁、铀和铅，其他矿山包括煤炭、化学矿物、盐、砂和砾石。

“在发展双边关系的过程中，我们必须展望未来。未来的经济将以知识、技术和创新为基础。这为中国公司与伊朗合作提供了机会。伊朗是第三世界国家最有前途的市场之一，目前不乏进入伊朗市场的大公司。”克沙瓦尔兹扎德说。

北斗系统和人民币为拓展中伊新型关系打下坚实基础

新时代，中国航天事业突飞猛进，北斗系统的建成使用是其中一项巨大成就。据悉，伊朗将会与中国共同推进5G通讯网络基础设施建设，中国也会向伊朗提供新的全球定位系统“北斗”。“中国经济快速增长，在国际关系中的作用日益增强，中国的北斗和人民币都可作为我们与中国新关系的一部分，为拓展新型关系打下坚实的基础。”克沙瓦尔兹扎德说。

除了伊朗驻北京大使馆外，伊朗在中国还有广州、上海和香港总领事馆，所有这些都是为了方便伊朗和中国公民做生意。克沙瓦尔兹扎德说，“伊朗作为中东地区最大、最多元化的经济体之一，对中国企业来说，可以成为一个较早、有吸引力的目的地。我们展示了我们的良好意愿，目前双边合作可能会在不久的将来有一个推动。”

