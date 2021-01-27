伊朗外长在环球网投书——西方不要再向德黑兰提新要求

伊朗国家通讯社（IRNA）：作为2016年总统候选人，唐纳德·特朗普曾承诺在西亚战争中停止浪费美国的鲜血和财富。然而，特朗普任职期间却反其道而行之，进一步使美国卷入该地区，激化分歧和矛盾，以至于一个小事件都可能迅速失控，引发一场重大战争。

美国新政府需要做出一个根本抉择：要么接受特朗普政府失败的政策，继续走蔑视国际合作和国际法的道路，这种蔑视在2018年美国决定单方面退出“联合全面行动计划” （JCPOA，2015年伊朗与中国、美国、法国、德国、俄罗斯、英国和欧盟签署该计划，简称“伊核协议”）中表现得十分明显；要么摆脱过去的失败，寻求该地区的和平与友好。

美国总统拜登可以通过结束特朗普失败的“极限施压”政策、重返伊核协议，选择一条更好的道路。如果他做此选择，伊朗也将全面恢复履行在伊核协议中的承诺。反之，如果华盛顿方面一意孤行不肯让步，那么他们将丧失这个机会。

一些西方决策者和分析人士仍不断谈及“遏制”伊朗，但他们最好记住，作为该地区强大的参与者，伊朗和其他任何国家一样，拥有合法的安全关切、权利和利益。他们必须意识到这些关切，而不应心存陈腐的幻想——伊朗不应享有与其他主权国家相同的权利。我们一向非常明确地表示：我们将积极响应一切本着真诚态度提出的区域对话倡议。对我们来说，善有善果。

寻求新的范例

过去20年，美军对我们地区的军事介入不仅收效甚微，还造成了无法估量的损失。沃森国际和公共事务研究所相关研究表明，“9·11”后的战争直接夺走了至少80万人的生命，间接夺走的生命则更多。自2001年以来，该地区至少有3700万人被迫流离失所。

特朗普担任总统期间，美国把对冲突的偏好直接引向伊朗的大门。2020年1月，美国暗杀了卡西姆·苏莱曼尼将军，使这个本就早已饱受恐怖主义暴力之苦的地区局势更加不稳定。这起谋杀除掉了一直以来致力于与恐怖组织进行斗争的一名主要指挥官，这名指挥官参与了将“伊斯兰国”（ISIS）和其他激进组织从伊拉克和叙利亚赶出去的战斗。这场谋杀使美国对伊朗犯下的累累罪行中又增加了不可饶恕的一项。

美国无法轻易挽回其行动所造成的损害，但新一届政府可以弥补前任的一个重大失误，即特朗普于2018年退出伊核协议。美国总统曾试图破坏一项重大的多边外交成就，发动针对伊朗人民的愚蠢经济战，实际上是在惩罚伊朗遵守联合国核可的协议。特朗普政府一再加码的制裁措施使伊朗几乎不能进口应对新冠肺炎疫情所需的医药物资。但这些困难没有迫使我们投降，也没有压垮我们的经济或改变我们的战略计划。

对伊朗的一次次施压,却总是会产生相反的结果。例如，2005年美国及其盟国要求伊朗放弃生产浓缩铀的权利，并通过联合国安理会以不公正的方式实施制裁。尽管面临经济压力，2005年至2012年，伊朗将离心机数量从200台增加到20000台，生产了17000多磅浓度为3.67%的浓缩铀和440多磅浓度为20%的浓缩铀。无独有偶，特朗普政府发动“极限施压”运动的同时，我们的低浓缩铀库存也从660磅扩大到8,800磅，我们的离心机也从老式的IR-1型升级到威力更大的IR-6型。

美国放弃伊核协议无疑证明了一件事：伊朗外长的签字比叱咤风云的美国总统的签字更可靠。就连奥巴马也未能阻止美国国会将《对伊朗制裁法案》延期10年，这显然违反了奥巴马政府谈判达成的协议。特朗普无视美国的义务，不仅无视伊核协议，而且藐视联合国安理会核可伊核协议的决议，进一步加深了美国靠不住的印象。

因此，伊朗虽自2019年5月以来大幅提高了核能力，但这完全符合伊核协议第36条的规定，即如果另一个签署国停止履行自己的承诺，伊朗可以根据该协议“停止履行承诺”。如果新一届美国政府希望改变目前的发展轨迹，则需要迅速改变方向。

下一步走势

新上任的拜登政府仍然可以挽救伊核协议，但前提是美国能够拿出诚恳的政治意愿，表明美国已准备好成为集体努力中的真正伙伴。这届美国政府首先应该彻底地、无条件地取消特朗普上台以来实施、重新实施或重新贴上标签的所有制裁。作为回应，伊朗也将撤销特朗普退出伊核协议后采取的所有补救措施。随后，协议的其他签署国将决定是否允许美国重新获得其在2018年放弃的席位。毕竟，国际协议不是“旋转门”，说走就走后重回协议并享有特权并不是一项自动的权利。

如果美国或其欧洲盟国要求，在一项经过多年谈判才达成且精心制定的协议中增加新条款，那么重返谈判桌将功亏一篑。我们要明确一点：包括美国在内的伊核协议签署各方出于非常务实的理由，同意将协议范围限定于核问题。我们就协议实施的限制时间表进行了详细谈判，伊朗也同意因这些时间表而放弃协议带来的许多经济利益。伊朗的国防和地区政策都没有被纳入讨论范畴，因为西方不打算放弃对我们地区事务的干预，几十年来这种干预造成了地区的动荡和混乱局面；美国、法国或英国均没有限制其利润丰厚的武器销售的打算，而恰恰是这些武器加剧了我们地区的冲突，耗尽了我们地区的资源。作为伊核问题谈判的一部分，伊朗分别接受了5年和8年的国防和导弹采购限制。我们为达成协议所付出的代价和牺牲是无可挽回的；现在不行，以后也不行。没有任何重新谈判的余地。美国不能指望坚持以“我的就是我的，你的可以商量”的态度与伊朗打交道。

除核问题外，伊朗始终愿意讨论困扰我们地区的问题。但是，必须由这片土地的人民，而不是外来者，来解决这些问题。无论是美国还是其欧洲盟友，都无权领导或发起未来的谈判。相反，波斯湾地区需要一个包容各方的区域机制来鼓励外交与合作，降低误判和发生冲突的风险。

从1987年联合国安理会“第598号决议”到2019年伊朗向联合国大会提交的“霍尔木兹海峡和平倡议”（简称HOPE），伊朗一直主张建立一个区域性对话机制。凭借这样的平台，各国可以通过建立信任机制消除顾虑，通过对话解决矛盾，并参与互利共赢的合作，解决共同问题，维护集体利益。霍尔木兹海峡和平倡议不是未来的蓝图，任何永久性安排都必须由地区所有国家集体达成。这一提议反映了伊朗的期待：建立一个强大、稳定、和平与繁荣的国家共同体，以摆脱地区或全球霸权的影响。

霍尔木兹海峡和平倡议的框架建立在普遍公认原则之上，其中包括尊重主权和领土完整。参与各方将保证尊重彼此的历史、宗教和国家象征，避免干涉彼此的内政和外交。在我们称之为“霍尔木兹共同体”的范围内，各国将致力于和平解决争端，避免参加相互敌对的组织或联盟。2019年10月，伊朗总统鲁哈尼致函霍尔木兹共同体的所有国家——巴林、伊拉克、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿联酋，正式邀请它们加入这一倡议。这个邀请仍然摆在桌面上。

为了实现霍尔木兹海峡和平倡议或任何类似努力的成功，地区国家和外部力量必须接受某些现实。首先，该区域的未来只能而且必须由该地区的人民决定，任何其他方法都注定会失败。为此，西方国家应放弃以对抗本就不存在的“伊朗威胁”为由对地区（军售）客户的盲目资助和支持政策。波斯湾沿岸的所有国家无一例外都必须参与到本地区做出的任何努力当中，无论是本地区或是外部行动者都必须承认和尊重所有国家的合法国家权利、利益和安全关切。

西方人尤其是美国人，要想避免过去长期犯下的错误，就要改变对伊朗和该地区的理解。他们必须尊重该地区人民的敏感关切，特别是在民族尊严、独立和成就等方面的关切。

我们在本地区有能力解决自己的问题，只要外来者不为一时之利充当搅局者，也不煽动不公正的当事人。在过去四年中，我们不幸地曾几次接近灾难。在此期间，伊朗一直表现出战略克制。但伊朗人正在失去耐心，正如我们议会2020年12月通过的立法明确指出：新法律要求伊朗加强铀浓缩活动，并且如果2月之前制裁不解除，就限制联合国的核查。

给美国新政府的机会之窗不会永远打开，主动权完全掌握在美国政府手中。拜登政府的第一步应该是寻求补救，而不是试图利用特朗普失败“极限施压”的危险遗产。拜登政府可以从取消特朗普上任以来实施的所有制裁开始，寻求重新加入并遵守2015年达成的伊核协议，而不改变经过艰苦谈判达成的条款。如此将为我们地区的和平与稳定开辟新的可能。

来源：环球网/伊朗外长 穆罕默德•贾瓦德•扎里夫