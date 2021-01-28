伊朗议长：德黑兰反制裁战略法正在逐步得到落实

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗议长穆罕默德·巴卡尔·卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）28日上午在参观福尔多铀浓缩工厂时表示，伊朗议会此前通过了反制裁战略法，该法规定丰度为20%的浓缩铀年产量应达到120千克，伊朗近一个月来已经生产了17千克。

他强调，反制裁战略法正在逐步得到落实，伊朗有决心执行这项法律，直到制裁彻底解除。

卡利巴夫表示，伊朗所有行动都是在伊核协议的框架内进行的，协议其他方没有履行义务，伊朗也没有履行义务的责任；如果他们履行义务，解除所有对伊制裁，伊朗的银行、石油和贸易问题得以解决，伊朗也可以重新履行义务。

最近伊朗总统哈桑·鲁哈尼说，一旦伊朗核问题全面协议其他签署方履行协议，伊朗将立即全面遵守协议。

鲁哈尼当天在内阁会议上说：“我们一直说：重新履行你们的承诺，我们便会在一个小时内履行我们的全部承诺。”

鲁哈尼说，是美国退出伊核协议，而非伊朗，美国“亏欠我们”，而不是伊朗亏欠美国。

2018年5月，时任总统唐纳德·特朗普领导的美国政府单方面退出伊核协议，恢复并追加对伊制裁。

作为回应，伊朗2019年5月起分阶段中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫22日说，伊朗拒绝对伊核协议作任何修改，强调美国政府应该先解除制裁。