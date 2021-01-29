伊朗外长：美国的要求“不切实际，不会实现”

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外长扎里夫和土耳其外长恰武什奥卢外长在伊斯坦布尔会晤之后举行了记者会。

伊朗外长扎里夫在这场记者会上表示，在美国解除对伊制裁之前，伊朗不会接受美国“撤销加速发展核计划”的要求。

扎里夫表示，美国的要求“不切实际，不会实现”。

伊朗外长扎里夫表示，希望美国新政府能够修改针对伊朗的“经济恐怖主义”政策。

扎里夫还表示，希望美国新一届政府能够在“正确的道路上”推进与伊朗的双边关系。

扎里夫称，他“从来都不是拜登的朋友”，认为他与拜登的私人关系“可能最终使得两个长期敌对的国家（美国和伊朗）在外交上取得巨大进展”的想象是错误的。

最近对土耳其进行正式访问的伊朗外长扎里夫与土耳其官员举行会谈之前接受伊朗媒体采访。

扎里夫表示，我们高度重视与土耳其之间的关系。我们的关系需要不断磋商因为与土耳其的双边关系和地区合作至关重要。

他讲到，我们将探讨过境，在高加索地区实现永久和平等双边与地区问题。通过合作创造高加索持久和平的必要条件非常重要。

伊朗外长就在纳卡问题上合作平台的建议讲到，这一机制曾由尊敬的总统埃尔多安和地区其他官员提上日程。我就有关问题进行了会谈。我将与土耳其官员分享会谈结果因为这是一个重要问题，尤其是在过境地区的合作方面。