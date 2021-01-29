专家：伊朗正在等待美国重返伊核协议

伊朗国家通讯社（IRNA）：据俄罗斯卫星通讯社消息，2015年7月，伊朗和美英法俄中德等6国达成解决核问题的"联合全面行动计划"（即伊核协议），以全面解除联合国安理会、美国和欧盟对该国的经济和金融制裁。

2018年5月，美国宣布单方面退出伊核协议并分阶段全面恢复对伊朗制裁，包括针对与伊朗开展业务国家的次级制裁。

伊朗2019年宣布将逐步放弃在伊核协议中承担的义务，并于2020年初不再遵守对核研究、离心机和铀浓缩水平的限制。

利亚明指出，保存伊核协议的时间仍然存在，但伊朗政府受到时间的制约。

根据伊朗议会于2020年12月通过的法律，如果对伊朗的制裁将继续有效，伊朗政府有义务在明确规定的短时间内扩大本国核计划，并拒绝其它检查和限制。

亚明说："如果美国在没有其它条件情况下重返伊核协议，取消最近2-3年实施的单方面制裁，这将为那些因担心受到美国制裁而停止或冻结其在伊朗项目的俄罗斯和中国公司大规模返回伊朗开启道路，这首先涉及伊朗石油和天然气领域的项目。"

他指出，拜登团队的组成，包括安东尼∙布林肯被任命为国务卿，证明了美国打算重返核交易的意图。

1月26日美国参议院投票确认安东尼∙布林肯为国务卿。布林肯为拜登总统的老战友，曾担任美国总统国家安全副顾问以及第一副国务卿。

布林肯表示，必须重新审议特朗普政府执行的外交政策，其中包括退出伊朗核协议。

利亚明说，无论如何，都可以期待伊朗在政治和军事领域进一步发展与俄罗斯和中国的合作，包括在2020年10月联合国武器禁运结束之后。

美国当选总统拜登此前表示，其前任退出与伊朗的国际协议是一个错误，他打算让华盛顿重返"联合全面行动计划"。