伊朗伊斯兰革命胜利四十二周年将举办各种纪念活动

伊朗国家通讯社（IRNA）：他向记者介绍了伊斯兰革命胜利四十二周年的纪念活动。

这位关于表示，“从2021年2月初开始将陆续举办相关纪念活动将。首个活动将在伊玛目霍梅尼的陵园举行，届时将举办扫墓和洒香活动。

洛特福说：“其他的重要活动例如有摩托车队游行、伊玛目霍梅尼陵园和伊玛目故居的洒花活动。文体方面的活动包括伊斯兰革命为主题的写作、雕刻、博客写作比赛等。”

他宣布，为积极配合疫情防控，最大限度减少人员聚集流动，国家打算原定于每年曙光之周的最后一天的全国各地革命胜利纪念大游行取消。