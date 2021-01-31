中国驻伊大使在伊通社发表署名文章《维护多边主义，共创美好未来》

伊朗国家通讯社（IRNA）：中国驻伊朗大使常华的文章全文如下：

近日，中国国家主席习近平以视频方式出席世界经济论坛“达沃斯议程”对话会并发表特别致辞。习近平主席在致辞中直面问题挑战，把脉时代课题，深刻阐述21世纪需要什么样的多边主义、中国将如何践行多边主义的问题。

刚刚过去的2020年，人类经历了历史上罕见的多重危机。新冠肺炎疫情全球蔓延，世界经济深度衰退，全球性挑战层出不穷。习近平主席在致辞中立足当下、着眼未来，深刻剖析这个时代面临的四大课题：第一，加强宏观经济政策协调，共同推动世界经济强劲、可持续、平衡、包容增长。第二，摒弃意识形态偏见，共同走和平共处、互利共赢之路。第三，克服发达国家和发展中国家发展鸿沟，共同推动各国发展繁荣。第四，携手应对全球性挑战，共同缔造人类美好未来。

习近平主席强调，世界上的问题错综复杂，解决问题的出路是维护和践行多边主义，推动构建人类命运共同体。针对新形势下多边主义当如何守正出新、面向未来，习近平主席提出四点倡议：一是要坚持开放包容，不搞封闭排他；二是要坚持以国际法则为基础，不搞唯我独尊；三是要坚持协商合作，不搞冲突对抗；四是要坚持与时俱进，不搞故步自封。

一段时间以来，个别西方国家为了满足自身利益一意孤行、倒行逆施，大搞单边主义和霸凌行径，动辄制裁、威胁其他国家，成为破坏国际秩序、威胁国际规则的麻烦制造者。对此，习近平主席在讲话中作出论述：国际社会应该按照各国共同达成的规则和共识来治理，而不能由一个或几个国家来发号施令。我们要厉行国际法治，毫不动摇维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序。

不能谁胳膊粗、拳头大谁说了算，也不能以多边主义之名、行单边主义之实。无论是搞冷战、热战，还是贸易战、科技战，最终将损害各国利益、牺牲人民福祉。要提倡公平公正基础上的竞争，开展你追我赶、共同提高的田径赛，而不是搞相互攻击、你死我活的角斗赛。

2020年，中国成为全球率先实现正增长的主要经济体，经济总量首次迈上100万亿元人民币新台阶。作为世界第二大经济体、全球产业链中不可或缺的重要环节，中国的一举一动牵动世界目光。我们相信，中国的发展将为各国合作提供更多机遇，为世界经济复苏和增长注入更多动力。正如习主席在讲话中强调的那样，中国将继续积极参与国际抗疫合作，继续实施互利共赢的开放战略，继续促进可持续发展，继续推进科技创新，继续推动构建新型国际关系。

这五个“继续”向世界宣示，中国将一如既往，同世界各国携手并进、合作共赢，为变局中的世界注入确定性。