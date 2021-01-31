伊朗议长：美国新政府应该重返伊核协议并务实地恢复履约

伊朗国家通讯社（IRNA）：他说，美国新政府没有资格就伊核协议未来的情况提出新的要求，他们首先应该让全球看到他们对该国际性协议的新态度；我们应该务实地看到华盛顿想怎么解除对伊朗的制裁。

伊朗议长表示，我们人民是个聪明的民族，我们肯定不会再被美方欺骗，他们要求我们与他们从新进行新论的谈判，这是很有意思的，你们还没履行好原来的义务，怎么还想启动新的谈判；美国对伊核协议的态度就想你向一家商店付钱但售货员不给你东西！谁敢参加这样的买卖？因此我们等待看到美方对原来义务的务实态度。

最近伊朗总统哈桑·鲁哈尼说，一旦伊朗核问题全面协议其他签署方履行协议，伊朗将立即全面遵守协议。

鲁哈尼当天在内阁会议上说：“我们一直说：重新履行你们的承诺，我们便会在一个小时内履行我们的全部承诺。”

鲁哈尼说，是美国退出伊核协议，而非伊朗，美国“亏欠我们”，而不是伊朗亏欠美国。

2018年5月，时任总统唐纳德·特朗普领导的美国政府单方面退出伊核协议，恢复并追加对伊制裁。

作为回应，伊朗2019年5月起分阶段中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫22日说，伊朗拒绝对伊核协议作任何修改，强调美国政府应该先解除制裁。