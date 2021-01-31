鲁哈尼：伊朗各领域已经取得令人瞩目的发展

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗总统哈桑·鲁哈尼31日说，伊朗伊斯兰共和国在科技、经济、社会和文化领域取得了令人瞩目的发展，这表明四十多年发生的伊斯兰革命不只是一个政治性的革命，而该历史性的活动对伊朗人民各领域的生活造成积极的影响。

他说，虽然有一些人把伊斯兰革命限于宗教或政治框架但是我们的革命是一场全面和翻天覆地地革命并且除了宗教和政治方面还对伊朗人民的日常生活也产生了积极的影响。

鲁哈尼说，比方说伊朗伊斯兰革命前在伊朗全国只有19个水坝但是据统计今天我们国家拥有103个水坝；这表明在水坝方面我们取得了十倍的成就。

伊朗总统强调，今天我们国家在包括农业、能源、互联网、公共卫生等领域取得了令人瞩目的发展；值得注意的是今天尽管西方不公平的制裁伊朗伊斯兰共和国的发展过程仍然持续。

为纪念伊斯兰革命胜利四十二年伊朗政府将举办4万场不同的纪念活动。

伊朗伊斯兰革命又称1979年革命即发生于1978年底至1979年2月革命胜利。由领袖赛义德·鲁霍拉·霍梅尼（Seyyed Ruhollah khomeini）领导、反对穆罕默德·礼萨·巴列维国王推行西方化和世俗化的伊斯兰复兴运动。

1979年2月11日伊玛目霍梅尼任命马赫迪·巴扎尔甘为总理正式接管政权，巴列维王朝覆亡。4月1日伊玛目霍梅尼宣布成立伊朗伊斯兰共和国。