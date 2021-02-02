伊朗允许被其扣押的韩国油轮船员离开

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部发言人哈蒂布扎德在一份声明中表示：“在伊朗的人道主义行动中，被控污染波斯湾环境的韩国油轮船员，已获准离开伊朗。”

伊朗伊斯兰革命卫队此前在波斯湾扣押一艘悬挂韩国国旗的油轮，理由是其“多次违反海洋环境相关法律条例”。

01月04日伊朗外交部发言人哈提卜扎德4日晚上说，伊朗伊斯兰革命卫队当天扣押一艘韩国油轮是出于技术原因的“普通程序”。

哈提卜扎德的说，该事件将在“法律框架内处理”。与其他国家一样，伊朗对海洋环境污染等问题是敏感的。

据伊通社报道，伊朗霍尔木兹甘省海事官员伊斯梅尔·马基扎德说，有关部门在相关海域注意到这艘船的违规行为并对其进行警告，但该油轮并未听从警告而是继续前进。

据伊朗港口与海事组织网站报道，伊朗航运协会秘书马苏德·波勒梅4日表示，此次被扣押的油轮应为“多次违反海洋环境法”的行为负责，并须提供相关赔偿。

伊朗伊斯兰革命卫队4日在海湾扣押一艘悬挂韩国国旗的油轮，理由是其“多次违反海洋环境相关法律条例”。

这艘油轮载有约7200吨石化品，船员来自韩国和数个东南亚国家。该船被扣押后停靠在伊朗南部港口，移交当地司法部门处理。