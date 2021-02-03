伊朗伊斯兰革命胜利后国家取得哪些成就？ （一）

伊朗国家通讯社（IRNA）：在本文中，我们力所能及地对伊斯兰革命在经济、社会、文化、卫生和医学领域以及在各种科学和教育领域中取得的成就进行了阐述。

·伊斯兰革命在经济领域取得的成就

为了了解伊斯兰革命在经济学领域的成就，我们必须首先比较巴列维政权最后几年与伊斯兰革命胜利后几年的经济状况。

20世纪60年代，巴列维政权由于其土地改革而产生的误导性策略，导致了伊朗经济陷入困境。

国王政权的发展计划依赖于各种产业，特别是与消费品相关的产业，其结果是农业部门与其他经济部门之间的失衡加剧。在农业领域，1960年农产品生产占国内生产总值的29.1％，而在1977年则下降为9.1%。在工业领域，由于巴列维政府支持的产业与国民经济严重脱节，并且由于缺乏对国内需求的关注，所以该国经济对西方的依赖日益加剧。据估计，到1978年，该国30％的人口为富裕家庭人员，他们的收入占该国总收入的90％，其余70％人口的收入仅占该国总收入的10％。

由于巴列维政权实施了错误的战略决策，所以导致该国的农业领域完全被忽视，大部分投资和设施都转向了以进口为基础的工业和其他产业，这导致城乡设施之间的距离拉大，农村人口向城市迁移。因此，在1978年，即伊斯兰革命胜利的那一年，该国面临着“病态”经济：通货膨胀率超过16％，外国借款、预算赤字和GDP下降严重。

现在，在我们对巴列维政权最后几年的经济状况有了一定的了解后，我们才可以更好地探讨伊斯兰革命在经济领域取得的成就。

伊斯兰革命在经济领域的重要目标之一是关注社会的贫困阶层，特别是乡村中的贫困人口，以确保经济独立，消除失业和社会保障。早期的伊斯兰革命实现了上述目标。在接下来的几年中，伊斯兰革命努力实现的目标包括：以农业为重点进行可持续经济的增长和发展，培训人力资源，最大化利用自然资源，实现国家和社会的正义，并在预期计划结束时能够实现较为显著的增长。

伊斯兰革命在继续其经济发展计划的同时，将工作重点放在抑制通货膨胀、改革税制、发展农村经济、创造就业机会和培训人力等方面上。我们必须要接受的一个事实是，尽管该国经济领域存在着种种缺陷和不足，但伊朗伊斯兰共和国政府在伊斯兰革命后的几年中取得了各种不菲的成就，并成功完成了从1978年的“病态”经济转变到今天不断增长的“动态”经济。

现在，伊朗伊斯兰共和国在伊斯兰革命最高领导人的英明领导下，在该国政府官员、经济专家和精英们的努力下，通过实现“20年愿景”，努力将该国的经济地位提升到该地区经济的首位。

为了了解伊斯兰革命在经济领域的成就，我们将集中讨论伊斯兰革命在农业领域所取得的重要成就。

伊斯兰革命在农业领域取得的成就

伊朗的土地面积为1.64亿公顷，其中超过5100万公顷的土地是适合种植的肥沃良田。在伊斯兰革命胜利之前，由于巴列维政权的错误政策，该国的农业面临破产，许多农产品如小麦和大米都需要从国外进口，不断增长的粮食需求和农产品的短缺导致该国这些材料的价格上涨。

伊斯兰革命胜利后，尽管该国面临着许多问题，例如反革命团体的骚乱、西方对伊朗的经济制裁以及伊拉克对伊朗的八年战争，但农业一直是伊朗伊斯兰共和国的重要经济部门之一。如今，该国高达90％的农产品需求都可以在国内得到自给自足。伊斯兰革命胜利后，为了响应伊斯兰革命伟大创始人伊玛目霍梅尼（愿主福安之）的号召，在满足小麦、大米和大麦等战略性产品自给自足之后，已经采取了重大措施来生产其他一些产品，例如，在小麦生产方面进行了适当的投资行为，使得其产量比伊斯兰革命之前的产量高出三倍，达到了1300万吨。大米是该国第二大战略性和消费量最大的农作物（仅次于小麦），其产量与伊斯兰革命之前相比增长了52％，其进口量已大大减少。

伊斯兰革命后的几年中，尽管伊朗人口增加了一倍，人均消费增加，但由于该国牲畜和粮食供应自给自足，所以取消了对牛羊肉、鸡肉、鸡蛋和牛奶等商品的进口。

伊斯兰革命在农业领域的另一重要成就之一是园林产品的生产自给自足。今天，伊朗的柑橘、石榴、猕猴桃、芒果、柿子、开心果、藏红花、葡萄干等产品，桃子、油桃、杏和苹果等水果以及各种蔬菜已出口到不同的国家。值得一提的是，伊朗是世界上开心果、藏红花和石榴等产品的第一生产国。

近年来，由于伊朗具有生产价格低廉产品和接近许多消费市场的潜力，所以公共和私营部门已经考虑了花卉和植物种植产业，在这方面，该国官员正在使用新技术来积极帮助这一部门的生产者。

此外，在森林、牧场、植树造林和重新造林方面的水平比伊斯兰革命之前翻了一番。今天，伊朗伊斯兰共和国政府采取了诸多支持性政策，例如及时提供相关设施、保证性购买、保护受旱灾人民的利益以及扩大农牧产品保险的范围等，试图尽可能地支持农业生产者。

·伊斯兰革命在社会领域取得的成就

伊斯兰革命在社会领域取得的成就可以分为以下几类：

1 - 农村扶贫

可以肯定地说，“农村扶贫”一直是社会领域伊斯兰革命的重要成就之一。在伊斯兰革命胜利之前，农村是该国的贫困地区之一。巴列维王朝统治时期伊朗的大多数农村都缺乏必要的福利设施，农村人民的生活条件非常艰苦。伊斯兰革命胜利后，在伊斯兰革命伟大创始人伊玛目霍梅尼（愿主福安之）动员物质和精神资源以促进农村发展的基础上，伊朗伊斯兰共和国的官员们积极寻求各种办法试图消除该国农村的贫困面貌，以使该国城市和农村的福利设施达到同等水平。

伊斯兰革命胜利后，按照伊玛目霍梅尼（愿主福安之）帮助发展农村经济的命令，伊朗政府部门成立了建设圣战组织，后来由于其积极和显著的表现该机构被改编为农业圣战部，为农村提供例如道路建设、电力供应等基础设施服务。

伊斯兰革命胜利后，政府为发展农村经济而采取的另一项措施是为农村提供与外界交流的设施。在这方面采取的一系列措施如向农村贫困地区提供电信设施等，使得伊朗受到了教科文组织的高度称赞。

为了提高农村的卫生水平，伊斯兰革命后在农村修建的卫生设施数量一直在增加。在农村的教育和培训领域，伊斯兰革命造就的成果也是辉煌的。

2 - 关注贫困阶层以及社会需求

在伊斯兰革命胜利后的几年中，政府官员关注的问题之一就是要关注贫困阶层和社会需求。在这方面，伊朗伊斯兰各种组织和机构致力于社会保障，这些机构包括:

（1）伊玛目霍梅尼救助委员会：伊玛目霍梅尼救助委员会是在1979年3月5日伊斯兰革命胜利后成立的。伊玛目霍梅尼救助委员会成立的主要目的是为弱势群体创造就业机会并解决他们的基本生活问题。此外，促进受保护人群的科学、文化和社会教育，加强家庭设施，是伊玛目救助委员会的主要活动之一，而且迄今为止取得了有效成果。伊玛目救助委员会官员的工作更多地集中在农村和游牧民族地区，“沙赫德·拉贾伊（Shahid Rajaei）”项目是该委员会的成功项目之一，该项目主要是帮助60岁以上的老年人；在该计划中，每月以现金或实物方式向救助者提供救助金。

伊玛目霍梅尼救助委员会以贷款或其他财务援助的形式向穷人或失业者提供初始资本，为他们提供就业机会，并在手工业、牲畜业和农业等制造车间为他们提供劳动岗位。伊玛目霍梅尼救助委员会的另一项工作是为该机构所覆盖的家庭提供保健和医疗服务，以及为其提供保险，仅在去年，有超过一百万人使用了该机构的这项服务。

伊玛目霍梅尼救助委员会的另一项活动是文化和教育服务，在这方面，贫困家庭的学生得到了更多的支持，这些学生中的许多人在医学、工程科学等领域的各个专业获得了学位，有些学生利用自己学到的知识和技能来帮助有需要的其他人。

（2）伊朗伊斯兰共和国红新月会：红新月会是发生各种意外事故（如地震、洪水、火灾等）时对不同人群负责的其他机构之一。红新月会通过向受灾地区运送药品、医护人员和基本生活必需品来提供现金和非现金援助。

（3）福利组织

（4）弱势群体与退伍军人基金会

（5）烈士基金会

（6）社会保障组织、医疗保险组织和国家退休组织等其他机构也是伊朗伊斯兰国家提供保险服务的部门。

3 - 提升妇女的社会地位

在伊斯兰革命之前，妇女占社会文盲的大多数。巴列维政府以现代主义为借口推广了对妇女的工具性看法，但随着伊斯兰革命的到来，妇女进入了各个领域并成为至关重要和有效的因素。

伊斯兰革命后，妇女有机会更好地了解自己的个人和社会地位，并利用自己的能力和才干活跃于经济、社会、文化和科学等各种领域。

如今，在经济学领域，伊朗一半的劳动力是女性，她们从事医学、牙科、药学、护理、工程、教学等各种职业。另外，妇女还积极参与到了管理、科学研究和政治活动之中。

伊斯兰革命在文化领域取得的成就

伊朗伊斯兰革命是一场价值革命和精神革命，也是一场针对安拉和理性的革命，它给伊朗人民中带来了巨大的精神和文化变革，这些变革包括：基于宗教及其原始价值的社会治理，提高人们对各种政治、社会和文化活动的认识与参与水平，改变人们的道德和人文取向的行为方式。接下来，我们将讨论伊斯兰革命在文化领域取得的一些成就。

伊斯兰革命后伊朗社会的重大变化之一是人们的生活态度和生活方式的变化。在巴列维时代，该政权的政策是传播西化和对西方文化的服从，而不论伊朗人民的宗教和民族价值观如何；该政权在鼓励奢侈和荒诞主义、确定政权的社会地位、西方化程度和面对外国文化的个人自我毁灭方面发挥了重要作用。而伊斯兰革命以自信、自由、牺牲、毅力和忍耐等价值观为伊朗人民开辟了新窗口，多年后，它再次被注入了伊朗社会的精神之中。

用伊斯兰真正的价值观取代过去的低俗标准、改变年轻一代的文化和道德观念、在人民和社会上受过教育的年轻人中增强努力和自信的精神等，都是伊斯兰革命在文化领域取得的成就。

青年一代的文化和道德观念转变是伊斯兰革命的成就之一。作为社会重要组成部分的穆斯林青年，在伊斯兰革命的各个方面都占有重要地位。伊斯兰革命使这些年轻人成为肩负责任的一代，使他们拥有信仰和充满自信，并让他们以建设性的态度参与了社会各个领域和机构的事物之中。

伊斯兰革命后，这些拥有虔诚信仰的年轻人，他们反对各种内部和外部的阴谋，捍卫了伊斯兰革命的胜利果实及其理想。伊拉克复兴党政权在西方政府大力支持下针对伊朗民族进行的八年侵略战争中，伊朗人民进行的军事防御的场面，表明了伊朗年青一代对伊斯兰革命神圣价值观的深切依恋和信念。

伊朗的革命青年以非凡的勇气参加了伊拉克对伊朗的战争，并在历史上谱写下了勇敢、宽恕和人道的辉煌篇章。

·伊斯兰革命在医疗健康领域取得的成就

伊斯兰革命的目标之一是提高卫生与医疗水平，并创造必要的条件，使人民能够公平、平等地获得必要的卫生与医疗服务。为此，自伊斯兰革命开始以来，卫生、医疗和医学教育部一直试图维护和促进社区人民的健康。为了实现这个目标，政府提供了接受过培训的人力，建立了医疗中心并修建了医院，提高了医疗设备的质量，并提高了人们对疾病的认识以及预防疾病的方法。

伊斯兰革命后，医学系的院系数量以及这些院系的成员数量增加，这使得各个医学领域对学生的接纳能力大大提高，满足了该国对医疗工作者的需求。

伊斯兰革命在医疗卫生领域的伟大成就之一是建立了医疗保健网络，以帮助从最小村庄到最大城市的所有人民。这些网络与专科医院、综合诊所以及提供专科服务的大学医院一起构成了该国的各种卫生中心。

卫生、医疗和医学教育部最重要和敏感的问题之一，是药物及其相关问题。如今，伊朗生产的药品生产量能够满足超过95％的药品需求，而这一数字在伊斯兰革命之前只有25％。

医疗与健康是国家发展的指标之一，而今天预防比治疗更为重要。因此，在伊斯兰革命取得胜利后，伊朗卫生官员通过广泛的疫苗接种计划（如小儿麻痹症、白喉、破伤风等）预防了许多传染性疾病。

根据《宪法》中基于对人类健康的认识以及政府有义务动员其所有资源为人民的健康服务的第29-3和43原则，到目前为止该国已有超过92％的人口享有医疗保险。

·伊斯兰革命在科学和教育领域取得的成就

伊斯兰革命在各个科学和教育领域也取得了辉煌的成就。今天，伊朗人民清楚地看到了在这些领域取得的成就。现在，伊朗年轻研究人员在科学、基础科学、人文、生物技术、工程、农业、艺术和国防工业等各个领域提出的创新和创造理念，每天都会在媒体上被反映出来。

如今，伊朗在数学、物理、化学、计算机等世界科学奥林匹克竞赛中占有重要地位。作为一个屹立于世界的重要国家，伊朗在世界学生奥林匹克竞赛中名列前十名之中。

伊斯兰革命胜利后，根据已故伊斯兰革命领袖伊玛目霍梅尼的命令，成立了扫盲复兴组织，以应对该国的教育落后和文盲状态。

通过在扫盲方面开展的重要活动，该组织能够在城市和乡村的有文化素养的男性和女性之间分配教育设施，有很大比例的文盲男女通过举办培训课程进入了该国的著名大学。由于这个原因，该组织得到了联合国教科文组织的赞扬和鼓励。

伊斯兰革命后伊朗高等教育的另一个重要成就之一，是建立了数百所大学和高等教育机构，这些大学和教育机构能够提高教育质量并开设各种研究生课程，尤其是博士学位的专门课程，并解决了将伊朗学生送到国外学习科学技能的问题。