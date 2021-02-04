伊朗总统：希望美国新政府意识到美军在西亚地区存在有害地区安全

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊拉克外长福阿德·侯赛因三日抵达伊朗首都德黑兰，同伊朗总统鲁哈尼、最高安全委员会秘书沙姆哈尼、伊朗外长扎里夫等举行会谈，就地区局势、双边合作等交换意见。

鲁哈尼在会谈中表示，伊朗支持伊拉克的安全、稳定、独立及领土完整，并将协助促进其区域和国际地位的提升，两国的战略关系成果将有助于整个地区的安全稳定。他强调，伊朗反对任何外国势力干涉伊拉克内政；希望美国新一届政府能够认识到，美国在中东的存在不利于地区安全。

此外，在经贸领域，鲁哈尼呼吁两国应提高双边贸易额至每年200亿美元。

伊拉克外长福阿德·侯赛因表示，伊拉克希望全面发展同伊朗的关系，伊拉克不会忘记伊朗在打击极端组织方面给予的支持与帮助；同时，伊拉克将继续推进外国军队从伊拉克撤军。

鲁哈尼说，去年1月，美国在伊拉克首都巴格达袭击杀害伊朗将领苏莱曼尼和伊拉克“人民动员组织”副指挥官穆汉迪斯等人，这是外国干涉伊拉克内政“最卑劣的”事例，也是“国家恐怖主义行为”。希望美国新政府能意识到美军在西亚地区的存在有害地区安全并反思其政策。

伊朗外长扎里夫当天会见侯赛因时说，终止美军在西亚地区的存在，将是对上述“恐怖主义行径”的最佳回应。

侯赛因说，伊拉克重视与伊朗在反恐领域的团结与合作，正通过谈判并采取措施来推动外国军队从其领土撤军。

2020年1月3日，美国对伊拉克首都巴格达发动空袭，杀死伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”指挥官苏莱曼尼和伊拉克什叶派民兵武装“人民动员组织”副指挥官穆汉迪斯等人。

随后，伊拉克国民议会通过决议，要求结束外国军队在伊拉克的驻扎。