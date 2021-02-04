伊朗是地区最大汽油生产和出口国

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊历1396年（截至2018年3月20日），伊汽油产量为每天5900万升；去年，为每天1.07亿升，如今汽油产能在每天1.07至1.2亿升之间。

阿强调，尽管美国制裁对该国的石油业施加了外部压力和障碍，但伊朗仍取得了成功。

两年前伊是汽油进口国，每天进口1700万升汽油，但现在伊汽油生产和出口显著增加。

当前伊历年前七个月（2020年3月20日至10月21日），伊出口了超过14亿美元汽油,上一伊历年（截至2020年3月19日），出口额为4.9亿美元。