伊朗是地区最大汽油生产和出口国

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊历1396年（截至2018年3月20日），伊汽油产量为每天5900万升；去年，为每天1.07亿升，如今汽油产能在每天1.07至1.2亿升之间。
阿强调，尽管美国制裁对该国的石油业施加了外部压力和障碍，但伊朗仍取得了成功。
两年前伊是汽油进口国，每天进口1700万升汽油，但现在伊汽油生产和出口显著增加。
当前伊历年前七个月（2020年3月20日至10月21日），伊出口了超过14亿美元汽油,上一伊历年（截至2020年3月19日），出口额为4.9亿美元。
伊通社（IRNA）德黑兰02月04电 伊朗国家石油炼制和分配公司（NIORDC）常务董事阿巴迪表示，NIORDC目前是西亚地区最大的汽油生产商和出口商,正向包括阿富汗，巴基斯坦，亚美尼亚，阿塞拜疆和伊拉克库尔德斯坦在内的大多数邻国出口汽油。
伊朗国家通讯社（IRNA）：伊历1396年（截至2018年3月20日），伊汽油产量为每天5900万升；去年，为每天1.07亿升，如今汽油产能在每天1.07至1.2亿升之间。
阿强调，尽管美国制裁对该国的石油业施加了外部压力和障碍，但伊朗仍取得了成功。
两年前伊是汽油进口国，每天进口1700万升汽油，但现在伊汽油生产和出口显著增加。
当前伊历年前七个月（2020年3月20日至10月21日），伊出口了超过14亿美元汽油,上一伊历年（截至2020年3月19日），出口额为4.9亿美元。
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