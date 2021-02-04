伊朗伊斯兰革命胜利后国家取得哪些成就？ （二）

伊朗国家通讯社（IRNA）：今天，经过四十多年的努力，在伊斯兰革命坚强后盾的支持下，伊朗在科学、技术和研究领域取得了巨大的成就，荣誉的巅峰始终掌握在伊斯兰伊朗的精英和革命青年手中。

1 – 提升科学水平

革命胜利后，尽管伊朗经历了两伊战争并面临着许多其他问题，但由于扫盲运动和各教育中心的不懈努力，使得数百万人摆脱了文盲的帽子，这是一个非常了不起的成就，正是由于这个原因，联合国文化中心（教科文组织）多次将伊朗评为世界上扫除文盲最成功的国家之一。

（1）提高识字率

根据2016年的统计数据，该国六年以上人口的识字率已达到88％左右。

（2）学校数量不断增加

今天，伊朗的大学数量已超过2640所，中小学学校数量增加了约五倍，达到22万多所。

（3）大学生的数量增长了25倍

该国大学生的数量增长显著，到今天为止已增加到420多万人。

目前，我们每年有2819662名本科生、720000名研究生和94000名博士生顺利毕业；现在，伊朗大学的科研人员数量已从革命初期的4000多名增加到大约90000多名。

（4）世界顶级的伊朗科学家

如今，全世界约2％的科学产品属于伊朗，而200多名伊朗科学家已跻身于世界顶级科学家之列。

（5）研究与探索

2018年的统计数据表明，伊朗已经注册的科学产品（专利）有115多项，而研究人员的数量、研究投资的数量、全球科学论文数量、国内科学论文的数量以及获得专利的数量也得到了显著增长。

（6）伊朗在文章和科考文献数量上的排名

目前，伊朗的论文数量在该地区排名第一，在世界排名第十六。伊朗在世界科学生产中所占的份额增加了180倍，革命胜利后的几年中，伊朗研究人员发表的论文数量增加了55倍，这表明伊朗在学术方面取得了非常显著的成就。

另外，根据2017年的统计数据，伊朗的科考文献在世界上的排名为第十七。

（7）专利排名为第十六

到2013年为止，伊朗年轻学者们已经登记在册的科学发明为26196项，从而赢得了世界奥林匹克运动会上重要的362枚科学奖章。因此，根据国际科学计量中心的调查结果，以全球标准衡量，伊朗的科学增长速度已达到18倍，因此，伊朗在科学方面的增长速度在世界各国中是最快的。

到2017年，该国注册的专利数量已超过30万项，伊朗的注册专利数量在世界上的排名为十六。

2 - 纳米技术

纳米科学给世界带来了巨大的变化。在伊朗，纳米科学已经得到了较高的地位。

伊朗在纳米技术的应用领域取得了良好进展，例如药物生产与储存、疾病诊断、水消毒、提高农业生产率、农产品和食品的积累与储存、病虫害防治等。目前，伊朗纳米技术领域已经生产了330多种产品，并出口到了15个国家。

3 - 核技术

伊朗是世界上拥有核燃料循环的13个国家之一，在铀循环中，铀的勘探、提取，并生产成为黄饼，并在燃料生产和燃料综合体领域被转化为“ UF6”气体。

4 – 航空技术

近年来，根据著名福田国际研究所的说法，伊朗是航空航天技术领域的新兴大国之一，在航天技术领域的发展中伊朗位居第十一的排名，同时，伊朗也是采用卫星发射技术的11个国家之一。

5 - 干细胞技术

伊朗目前是多能干细胞（I.S.P）研究领域的世界十大国家之一，也是该地区的第一大国家。伊朗已经能够在骨髓移植、皮肤和修复受损心脏组织中使用干细胞技术。

干细胞克隆可用于眼对称移植，脐带干细胞增殖以治疗癌症或对心脏组织、神经和骨细胞的损害、修复脊髓损伤、克隆和生产胚胎干细胞。

6 - 药品生产

现在，伊朗除了提供超过95％的必需药品以及人类和动物的疫苗之外，还拥有许多技术复杂、价格昂贵的新一代药物，这些药物被称为重组药物；用于治疗癌症、肝炎、糖尿病、艾滋病等的药物在伊朗也有生产，例如胰岛素、肝炎疫苗（B）等。

在面临制裁的情况下，伊朗能够推出基于国内生产能力的重组药物生产线，是伊朗国内能力在生物技术领域的另一个标志。

生产用于抗击艾滋病的IMOD药物、用于治疗MS的Cinnovex、用于治疗糖尿病足溃疡的Angipars、用于治疗丙型肝炎的品牌为“Gammaimonex”的重组药物“γ-B1干扰素”和品牌为“Peginterferon”的重组药物“Pegilite干扰素”，以及在西亚和西南亚最大的重组药物生产基地的推出，是该国医疗和制药生物技术的又一进步。

伊朗与其他发达国家同时进入激光、微电子等新科学领域，以及机器人制造科学领域，并在机器人竞赛、硬件开发和超级计算机建设、软件开发以及计算机科学的广泛应用方面取得了全球性成功。伊朗的生物技术在世界排名第13位，在该地区排名第一，在通讯技术方面排名第17位，拥有4200万互联网用户，在该国提供互联网服务方面排名第9位，这些都是伊斯兰共和国在科学领域取得的另一部分伟大成就。