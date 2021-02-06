伊朗总统：伊朗下周即可开启接种新冠疫苗工作

伊朗国家通讯社（IRNA）：第一批俄罗斯新冠疫苗"卫星-V"2月4日运抵伊朗。预计，还将有更多的疫苗陆续运到伊朗。
鲁哈尼在新冠疫情应对指挥部会议上说："喜事一桩，首批新冠疫苗已经运抵我国，下周即可开启接种工作。"
鲁哈尼指出，首先将为医护人员接种，然后是老年人群和各种疾病患者。伊朗总统表示，希望大规模接种能在3月底伊朗新年到来之前展开。
自2020年2月19日伊朗当局宣布发现首例新冠肺炎确诊病例至今，伊朗全国累计病例已达1459370例，1247374名患者痊愈，58412人因病死亡。
伊通社（IRNA）德黑兰02月06电 伊朗总统鲁哈尼表示，伊朗已经收到新冠疫苗，下周即可开启接种工作。
伊朗国家通讯社（IRNA）：第一批俄罗斯新冠疫苗"卫星-V"2月4日运抵伊朗。预计，还将有更多的疫苗陆续运到伊朗。
鲁哈尼在新冠疫情应对指挥部会议上说："喜事一桩，首批新冠疫苗已经运抵我国，下周即可开启接种工作。"
鲁哈尼指出，首先将为医护人员接种，然后是老年人群和各种疾病患者。伊朗总统表示，希望大规模接种能在3月底伊朗新年到来之前展开。
自2020年2月19日伊朗当局宣布发现首例新冠肺炎确诊病例至今，伊朗全国累计病例已达1459370例，1247374名患者痊愈，58412人因病死亡。
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