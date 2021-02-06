伊朗谴责比利时判处伊外交官

伊朗国家通讯社（IRNA）：声明说，阿萨迪被捕及相关案件的所有步骤、司法程序、判决发布都是非法的，都违反了国际法特别是《维也纳外交关系公约》。比利时和一些欧洲国家受恐怖组织“人民圣战者组织”影响，做出了“非法和不当行为”，它们应为伊朗外交官权利遭到侵犯负责，伊朗保留一切诉诸法律和外交途径的权利。
阿萨迪曾是伊朗驻奥地利首都维也纳外交使团成员。
今年2月4日，比利时一家法院裁定阿萨迪相关罪名成立并判处其20年监禁。
多名分析家强调，比利时方面对阿萨迪发出的逮捕令基于“毫无根据的指控”。
伊通社（IRNA）德黑兰02月06电 伊朗外交部发言人哈提卜扎德4日在伊外交部网站发表声明，谴责比利时一家法院同日判处伊外交官阿萨杜拉·阿萨迪20年监禁，称这一判决非法并受到伊朗认定的恐怖组织的影响。
伊朗国家通讯社（IRNA）：声明说，阿萨迪被捕及相关案件的所有步骤、司法程序、判决发布都是非法的，都违反了国际法特别是《维也纳外交关系公约》。比利时和一些欧洲国家受恐怖组织“人民圣战者组织”影响，做出了“非法和不当行为”，它们应为伊朗外交官权利遭到侵犯负责，伊朗保留一切诉诸法律和外交途径的权利。
阿萨迪曾是伊朗驻奥地利首都维也纳外交使团成员。
今年2月4日，比利时一家法院裁定阿萨迪相关罪名成立并判处其20年监禁。
多名分析家强调，比利时方面对阿萨迪发出的逮捕令基于“毫无根据的指控”。
Your Comment