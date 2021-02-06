伊朗谴责比利时判处伊外交官

伊通社（IRNA）德黑兰02月03电 为了了解伊斯兰革命在经济学领域的成就，我们必须首先比较巴列维政权最后几年与伊斯兰革命胜利后几年的经济状况。自伊朗伊斯兰革命胜利以来已经过去了42年的时间，在这些年里，伊斯兰革命在经济、社会、政治、文化和其他各个领域都创下了辉煌的记录。