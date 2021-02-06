被西方媒体多年渲染的伊朗，现状如何？

伊朗国家通讯社（IRNA）：用伊朗朋友维斯特·泰安的话说：伊朗与中国一样都是被严重低估的，受西方媒体多年渲染，绝大部分西方游客都不知道中国有多安全，他们也不知道伊朗有多美丽。

（为了让大家了解的更加彻底，伊朗系列将分5个部分展示，本篇着重介绍伊朗自由行的前期准备工作）

1：伊朗签证

自2019年7月21日起，伊朗已正式对中国公民免签，逗留时间为21天。

如从邻国（如亚美尼亚、巴基斯坦、阿富汗等）入境则不予盖章，也不用缴纳14美元的保险费。简单说就是，伊朗海关对绝大部分中国游客都是“直接过”。

2：伊朗什么季节最适合旅行？

伊朗的旅游旺季是春秋两季（4-6月、9-11月），因为中东地区的夏季十分炎热，只有少部分游客会选择在夏季期间游览伊朗南北海岸城市。也有人建议在伊朗新年（3月20日诺鲁兹节）期间，但别忘了伊朗人也会在新年期间大规模出行，最后一周更是全国性的旅游节日。

而错峰新年后的4月份，气候凉爽又不用人山人海的拥堵，秋季则是伊朗最受欢迎的季节， 整个国家都很适合旅行。

3：伊朗治安如何？

2020年是伊朗极为艰难的一年，尤其在应对以美国为首的西方国家方面，伊朗算是焦头烂额、举步维艰，但实际上，伊朗无论是犯罪还是文化抵触方面，都是中东最安全、最友好的国家之一。

根据世界银行2019年公布的数据显示：伊朗大规模犯罪十分罕见，其整体犯罪率相对于美国、法国、德国等欧美国家而言，趋于较低水平。在过去6年里，我一共去了5次伊朗，就连小偷也没遇到，相反还遇到不少单身女性在伊朗旅行。

4：伊朗旅行禁忌

伊朗是穆斯林国家，要求本国女性戴头巾遮住头发、长衣长裤不得露出手臂大腿等等部位。

但对于游客而言则放松了很多，除部分宗教场所有严格要求外，大部分区域都只要求女性象征性的绑一块丝巾（不用全遮头发），也可以穿中长裙和紧身衣裤。旅行期间请勿拍摄敏感设施，拍摄人物可提前询问，大部分伊朗人都会很愿意的。

5：伊朗礼仪

伊朗在礼仪方面有别于其他阿拉伯国家，部分领域会用道德规范替代法律法规，比如其他阿拉伯国家禁止公众场合与异性接触，但在伊朗，只要是对方主动的伸手或拥抱，都被认为是正常的。

伊朗人十分好客热情，多数年轻人都愿意学习中文、英文等外语，因此，外国游客在伊朗旅行期间经常会被邀请到家中做客，买束鲜花或糖果当成礼物（最好是中国风格的礼物），做客期间切记勿大声喧哗，餐桌上如果有不吃的食物请不要放到碗里，浪费食物会被认为是“不敬”。

6：伊朗住宿

去过伊朗的游客都知道，很多国际旅游平台都找不到伊朗酒店和旅馆，但中国游客却不用担心，几大网站都能预定到，而且价格十分“美丽”，普通4钻酒店含税200元左右，5钻也就400元。

如果在伊朗直接去酒店问的话，价格会更便宜，而且也不用缴税。预定前请电联前台要求备注“中国游客”，基本都会赠送水果、甜点等等。

7：伊朗交通

伊朗城区道路相对拥挤，主因是这个国家燃油价格十分低廉，每升汽油价格保持在0.8-3元之间（人民币）。所以，大部分伊朗司机养成“大力踩油门”的习惯，非拥挤路段的车速相当快，以至于全国公车司机都被限制最高时速80公里，好在市区都不算大，公车基本满足游客需求。主要城市如德黑兰、马什哈德等都有地铁，最后一节车厢为女性专用。

城际公车的价格同样低廉，德黑兰到伊斯法罕大约7个小时车程70元左右，车上还有饮料和小吃免费供应。伊朗铁路只有三条线（德黑兰至土耳其边界、南部库姆、波斯湾），因而车票销售相对紧张，需提前预购。

8：伊朗货币

受美国制裁影响，所有外国信用卡和借记卡都不能在伊朗使用，这也使得伊朗人养成时刻换算外币的习惯，因为相对于不断贬值的土曼和里亚尔，外币更受欢迎。可直接在市面使用的外币有美元、欧元，部分商户也接受人民币。

携带大量纸币，对游客而言不太方便，伊朗银行为此专门推出不记名的礼品卡，没有手续费和服务费，可在伊朗境内任意ATM与POS终端使用，单日最多提现200万里亚尔；还有一种为大额客户服务的记名“DP卡”，需登记护照、设置密码。

9：伊朗物价消费

为了更直观体现伊朗的物价与消费水平，我通过伊朗朋友的网站收集了800个当地人的生活消费信息，以均价计算的话，在意料之中的有1公斤22元的大米、1公斤101元的牛肉，意外的是伊朗市区每平米房价高达2万，就算郊区的房价也超过了一万，对比伊朗人每月薪水才2223元的收入水平，这个房价不可谓不高。