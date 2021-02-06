庆祝伊朗伊斯兰革命胜利42周年“国庆研讨会”圆满结束

伊朗国家通讯社（IRNA）：据伊朗驻华文化处由伊朗伊斯兰共和国驻华大使馆文化处举办的庆祝伊朗伊斯兰革命胜利42周年“国庆研讨会”于2021年2月5日上午10：00点在线上顺利召开，伊朗驻华大使，文化参赞以及受邀的发言的伊朗学专家、学者及与会者60多人参会。

伊朗驻华文化参赞瓦法伊非常感谢学者们对伊朗社会的发展所给予的关注和期望，希望在大家的美好祝愿下，伊朗的发展能更上一层楼。

最后在春节来临之际，恭祝中国朋友们身体健康，阖家欢乐！